Esmeralda Mitre: “Mi padre le escondió una cuenta en Suiza a mi madre”

Desde que Bartolomé Mitre murió el 25 de marzo, sus hijos se trenzaron en una batalla por la herencia. En un extenso reportaje con NOTICIAS, Esmeralda Mitre contó su historia familiar y se refirió a la conflictiva relación con sus hermanos mayores, a quienes acusa de haber actuado de mala fe en el proceso sucesorio. La actriz se definió como la “confidente” del histórico director de La Nación y reveló la existencia de una cuenta millonaria en un banco de Suiza desconocida para el resto del clan.

Esmeralda aseguró que, en diciembre, su padre le confesó “verdades económicas”: “Fui a pasar Navidad con él. Se fueron todos. Nos quedamos con él y mi hermanito. Después me quedé sola, nos quedamos hablando. Yo creo que él sintió que se iba a morir pronto”, contó. Y agregó: “Me dijo que en el divorcio con mi madre no había sido justo con ella y me contó una cantidad de verdades muy duras. Me pidió perdón. Lloramos y nos abrazamos. Me contó de una cuenta que le escondió a mi madre en el Credit Suisse, una cuenta de muchísimo dinero, de una suma imposible de gastar”.

Escuchá la confesión de Esmeralda Mitre:

Mitre tiene seis herederos: Bartolomé, Rosario y Dolores, los hijos que tuvo con su primera mujer, Dolores González Álzaga; Esmeralda, hija de su segundo matrimonio con Blanca Isabel Álvarez de Toledo; Nequi Galotti, su última esposa, y el hijo que tuvieron juntos, Santos.

El clan, ahora, se encuentra dividido en tres. Esmeralda acusa que sus hermanos mayores iniciaron la sucesión a sus espaldas, que le ocultaron la apertura de una cuenta judicial a nombre de su padre y que uno de ellos se autodenominó administrador de un campo familiar. Si bien su intención inicial era que la división de bienes se hiciera en armonía, a la actriz no la sorprendió el enfrentamiento ya que el vínculo con ellos nunca fue bueno. “De chiquita les pedí mucho amor hasta que un día dije basta”, contó.