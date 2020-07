Ellen DeGeneres: detalles de los intimidantes tratos laborales en su programa

En una escalada de revelaciones, surgieron más testimonios sobre el ambiente laboral dentro del show de la conductora Ellen DeGeneres. Después de que empleados y ex empleados denunciaron en medios estadounidense condiciones que promovían una “cultura del trabajo tóxica” y donde “se ejercía racismo”, desde Warner -productora del programa- iniciaron una investigación interna.

En ese contexto, Neil Breen, un ejecutivo del programa Today, donde trabajaba la famosa conductora en 2013, declaró que jamás pudo interactuar con ella y que, de hecho, hubo órdenes para no hacerlo.

“El productor nos llamó a un lado y dijo: ‘Ahora Neil, nadie debe hablar con Ellen. No hables con ella, no te acerques a ella, no la mires'“, aseguró Breen. De todas formas, señaló que no sabe si esos pedidos fueron hechos por DeGeneres ya que nunca habló con ella, pero afirmó que su equipo se encargó de elegir todo lo que sucedía alrededor de ella.

En ese sentido, la investigación tampoco esta puesta específicamente en la conductora, sino en directivos del programa. Incluso, ellos mismos asumieron la responsabilidad en un comunicado en el que aseguraron: “Nos tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, como muchas otras personas en el mundo, de que tenemos que hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor”. Sin embargo, varios empleados que denunciaron estas situaciones de acoso y miedo, creen que ella debería involucrarse en lo sucedido.

En su testimonio, Breen señaló: “No tengo idea de si es una buena persona o no. Pero puedo decirte que las personas que trabajan con ella caminaron sobre un terreno frágil todo el tiempo”. En efecto, quienes salieron a hablar aseguraron que recibieron comentarios inapropiados y una dinámica de “miedo”, en el que los empleados recibían represalias al tomar días libres por problemas médicos o familiares.

Por ahora, DeGeneres, que paradójicamente es conocida por "ser amable con todos" y divertida, no se pronunció sobre este conflicto.

por R.N.