Cómo se vivió en Twitter el discurso de Alberto Fernández

Alberto Fernández protagonizó la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Mientras el primer mandatario daba su tradicional discurso, diferentes actores del arco político fueron reaccionando en las redes sociales.

Desde el oficialismo, y antes de que comience la apertura, fueron varios los funcionarios que manifestaron su apoyo al presidente.



Ya estoy en el Congreso de la Nación para acompañar al Presidente @alferdez en la #AperturaSesiones2021 que da inicio al 139° período parlamentario.#AlbertoEnElCongreso pic.twitter.com/0IrYqi4jb3 — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) March 1, 2021

“Hace un año vine a este honorable Congreso de la Nación para hablar frente a ustedes y frente a todo el pueblo argentino. Aquel día, como hoy también, traía la voluntad inquebrantable de poner de pie a un país que había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y de la pobreza, por las políticas que en los años previos habían practicado”, fue una de las primeras frases enunciadas por Fernández, que recibió críticas de la oposición por el hecho de hacer referencia a la gestión anterior.

Hoy acompañaré de forma virtual al presidente @alferdez en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Si bien no presento síntomas, estoy a la espera del resultado del PCR que me hice ayer por prevención. #AlbertoEnElCongreso#AperturaSesiones2021 pic.twitter.com/2Y6tvIgvsz — Felipe Solá (@felipe_sola) March 1, 2021



Así, la diputada opositora Paula Oliveto, se pronunció en Twitter en contra de este tipo de comentarios: “Vive en una realidad paralela. Según la CN la apertura de las sesiones es para rendir cuentas de lo realizado e informar los planes para el año que se inicia. Usar ese momento para criticar, denostar y comentar habla de la poca envergadura de quien nos gobierna”, afirmó Oliveto.

Por otro lado, en su discurso el presidente también reconoció al enorme esfuerzo que hizo el personal del sistema de salud frente al acecho de la pandemia: “Sé muy bien que puede resultar difícil valorar aquello que no sucedió. Es difícil porque las consecuencias más graves que evitamos obviamente no se ven. Salvo que hagamos memoria y compartamos nuestra experiencia con las imágenes tenebrosas que llegaron desde otros países. Para todas estas argentinas, para todos estos argentinos que han desplegado su corazón ante el servicio de los demás, les pido por favor que nos pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso para que se sienta nuestro reconocimiento a lo largo y ancho del país”.

Sin embargo, ante este pedido de reconocimiento, Fernández también recibió críticas en Twitter: “La doble moral del Presidente: propone un aplauso para el personal de salud pero su gobierno le sacó las vacunas, dándoselas a amigos y militantes del kirchnerismo'', twitteó el diputado opositor, José Cano.



“Alberto Fernández habla de los trabajadores de la salud, pero mantiene el pluriempleo, la precarización laboral y bajos salarios en plena pandemia”, afirmó Nicolás del Caño.

Fernández también hizo referencia, de forma implícita, a la salida de Ginés González García del gobierno: "Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Vamos a avanzar semana a semana en nuestro plan de vacunación. En ese Plan hay prioridades muy claras. Las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este Presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato. Cuando se dijo que aquellas reglas habían sido transgredidas, me he encargado de recabar la información pertinente. Aún cuando en lo personal me causaran mucho dolor, tomé las decisiones que correspondían. Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”, afirmó el mandatario en su discurso.

Sin embargo, el hecho de que el presidente utilice la palabra “error” también fue objeto de crítica.

Los diputados, Fernando Iglesias y Luis Petri, hicieron referencia a este hecho: “No hubo errores. No hubo excesos. Hubo delitos, presidente”, twitteó Iglesias.



Petri, por su parte, afirmó: “El Presidente habla de errores en la vacunación vip. Son delitos, es corrupción, no errores veniales”.

Por último, y entre muchas otras reacciones que podrían mencionarse, desde el oficialismo, Fernández recibió el apoyo de varios funcionarios al manifestar que se investigará el préstamo otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri: “el gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los U$S 44.000 millones. He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”, afirmó el mandatario.

“Sería importante que quienes han sumido al país en una deuda externa enorme que solo sirvió para fugar los fondos y sumir a la pobreza a la población, asuman su responsabilidad”, afirmó en su cuenta de Twitter, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.





