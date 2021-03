La hora de los divos reciclados: Mirtha, Susana y Tinelli

La profecía que se repitió incansablemente durante el 2020, que auguraba que nada volvería a hacer como antes de la pandemia, suscribe también al mundo de espectáculos. Aunque con un star-system inamovible hace varios años, el 2021 trae nuevos horizontes para las consagradas figuras de la televisión. Programas históricos que cambian su rumbo, menos horas al frente de la pantalla y regresos con nuevos formatos son algunos de los cambios que se vienen en la industria.

Mirtha Legrand, Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Jorge Lanata y Jorge Rial vuelven a la pantalla con un retorno atípico después de un año de parate.

Al regreso de los conductores estrella -con varias particularidades- se suman una serie de cambios y cimbronazos que se vienen dando en la televisión desde fines del 2020. Pases de figuras entre canales y nuevas grillas y propuestas parecen ser el combo al que apuestan los medios para retomar su rutina.

“La industria del espectáculo no va a volver a ser lo que era nunca más. Tenemos que empezar a entender que todo lo que nosotros conocemos de esta industria está en transformación. De hecho, yo creo que era la que menos había acusado el golpe de los cambios del siglo XXI: le pasó como a la educación, estaban demorando, resistiendo los cambios, y la pandemia los puso en este siglo”, explica Adriana Amado, analista de medios.

Con pronósticos que exigen transformaciones, habrá que esperar para confirmar si las modificaciones que preparan los canales están a la altura de estas expectativas.

Nuevos planes

Participantes colgando de arneses de lado a lado del techo del estudio, rampas con jabón y agua y plataformas eyectoras. Alejada de los proyectos televisivos durante todo un año, y radicada en Uruguay por el aislamiento, Susana Giménez vuelve con bombos y platillos a la pantalla.

La diva regresará a Telefe con “Game of Games”, un formato de juegos que implican un amplio despliegue y que es conducido por Ellen Degeneres en Estados Unidos.

“¡Luz, cámara, acción! Con el equipo de Telefe en casa, grabando una sorpresa especial para ustedes”. En noviembre, Giménez había hecho una publicación en Instagram generando expectativas sobre su vuelta. Pero los proyectos quedaron pausados y fuentes cercanas al canal afirmaron que todavía no hay fecha pactada para el regreso. Por la masividad que exige la producción del programa, esperarán a que estén dadas las condiciones por la pandemia, lo que posterga el estreno hacia el segundo semestre del 2021.

Amado analiza: “El hecho de que en la pandemia estuvieramos consumiendo mucho material de calidad, de todo el mundo, obliga a la televisión a hacer menos pero mejor. La base de la nueva televisión está en la participación de la audiencia. Los juegos es lo clásico, es lo más seguro y funciona. Ahora, hay otra televisión participativa. Creo que ese es el desafío”.

En ese sentido, la especialista rescata el caso de “MasterChef Celebrity”, porque genera una conversación más allá del programa, muchas veces igual o más intensa que el número del rating.

Otro de los cimbronazos que sucederán en la pantalla este año involucra a Mirtha Legrand. Después de 52 años ininterrumpidos en la pantalla -salvo por la pandemia- estará solamente dos domingos al mes. La diva confiará el resto de las emisiones a su nieta, Juana Viale, que la reemplazó durante todo el 2020 en “La noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”.

El día de su cumpleaños número 94, el 23 de febrero, contó en varios programas en los que la entrevistaron que ya no tenía ganas de estar al aire tanto tiempo. “Voy a volver dos domingos al mes. No quiero trabajar tanto, pero tampoco quiero dejar. Con el aislamiento yo notaba que estaba cambiada, y era el encierro. Llamé a un neurólogo amigo para ver cómo superarlo y me dijo: ‘trabaje’”, explicó Legrand.

El contrato entre El Trece y StoryLab, la productora de Nacho Viale, ya está cerrado para seguir los fines de semana, como siempre. Aún falta definir la fecha de estreno -que, estiman, será en abril- y los detalles del formato con Juana Viale al frente del ciclo la mayor parte del tiempo.

Si de cambios se habla, una de las noticias que marcó el fin de una etapa fue la que anunció que Jorge Rial ya no estaría al frente de “Intrusos”, después de 20 años de ser la cara del programa.

Habiendo hecho la última emisión antes de navidad, confirmó la novedad recién a principios de febrero: dejará la conducción de “Intrusos” para hacer un nuevo ciclo, “TV Nostra”. El objetivo es integrar actualidad, política y humor a través de informes pero, aseguran, apuestan a una dinámica diferente.

“Ya falta menos para la vuelta a la televisión y asumir un nuevo desafío. Salir de la zona de confort no es fácil. En un medio donde todos buscan salvarse con un formato, yo decido dejar Intrusos y saltar a algo nuevo”, escribió Jorge Rial en su Instagram.

Aunque las expectativas de estreno son para finales de marzo o principios de abril, todavía falta confirmar varias cuestiones. Por ahora, solo está asegurada la participación de Marina Calabró. Si bien le habían propuesto sumarse al periodista de policiales Ricardo Canaletti, éste no aceptó.

En cuanto al horario, Rial había anunciado en Twitter que ocupará la franja de las 21. Sin embargo, desde el canal dicen que todavía no está definido.



Viejas fórmulas renovadas.

Después de intentos frustrados de volver a la TV por los protocolos del coronavirus, Marcelo Tinelli desistió de hacer su programa en 2020 y confirmó su regreso para este año. Con la necesidad de apostar a cambios después tantos meses sin pantalla, anunció que el programa volvería con “muchísimas sorpresas”.

Ya no emitirán solamente las galas del “Bailando por un sueño” sino que recurrirán a viejos aliados -el humor con sketches y “Gran Cuñado políticos”- y nuevos formatos. “La Academia” es el proyecto creado por el conductor para darle una vuelta de tuerca a su clásico certamen. En este ciclo, que tendrá entre 20 y 22 participantes, proponen hacer una prueba integral de talentos como baile, canto, arte circense, acrobacias y performances en el agua, entre otras cosas. Están confirmados Karina “La Princesita”, Agustín Sierra y Ángela Leiva para competir; y Carolina “Pampita” Ardohain, Ángel De Brito y Jimena Barón estarían como jurados.

Junto a este regreso, en mayo llegará a El Trece otra de las figuras del canal, Jorge Lanata. El periodista hará de nuevo “Periodismo para todos”, los domingos a las 22. Aunque se especuló con que él saldría al aire desde su casa, fuentes cercanas al canal aseguraron a NOTICIAS que se hará desde el estudio por las dificultades que implicaría hacerlo a distancia.

El conductor, además, se sumó como columnista en “Telenoche” y en el noticiero central de Todo Noticias; aquí sí de manera virtual.

Otros cambios y apuestas.

En los últimos meses los pases de periodistas y panelistas entre canales confirmaron la tendencia de rotación constante que hay actualmente en los medios.

América fue un caso testigo temprano de esta moda. En diciembre, Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, dos de las caras más fuertes de A24, se fueron del canal para aterrizar en LN+. Al mismo tiempo, Alfredo Leuco llegó a esa señal de noticias para completar el nuevo staff de cara a un año electoral.

Por otro lado, a partir de la salida de Rial de “Intrusos”, hubo una reestructuración del plantel, que quedará a cargo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En principio, el equipo estará conformado por Paula Varela, Marcela Baños y Evelyn Von Brocke. Falta confirmar un cuarto integrante.

Como contrapartida a las figuras que perdió, A24 sumará en su programación a Viviana Canosa. La grilla nocturna del canal la completarán Luis Novaresio, Romina Manguel y Baby Etchecopar.

En América, el otro canal del grupo, todavía no definieron la grilla. Según trascendió, hubo algunas idas y vueltas con Mariano Iúdica, quien conduce “Polémica en el bar” y quiere mantener su horario de las 20. El resto de los programas de la noche serán “TV Nostra”, “Intratables” con Fabián Doman, y “Los Mammones” con Jey Mammon.

Con un crecimiento de la audiencia a raíz de que los televidentes pasaron más tiempo en sus casas, y con el éxito probado que mostraron los realities -sobre todo los de cocina-, también habrá variedad de ese contenido en la pantalla.

El Trece prueba desde febrero con “Corte y Confección famosos” y Telefe sigue con “MasterChef Celebrity 2”. Guillermo Pendino, responsable de contenidos de ese canal, confirmó en una entrevista con “Teleshow” que saldrá de nuevo al aire el concurso de canto “La Voz”, con Marley como conductor.

La otra fórmula probada que tendrá espacio en la pantalla son los programas de juegos. Además del flamante regreso de Susana Giménez, en Telefe se reestrenó “Minuto para ganar” con Marley a la cabeza junto a Florencia Peña, Lizy Tagliani y Victoria Xipolitakis.

Además, incorporarán “Pasapalabra” con Iván de Pineda, que había conseguido una gran performance durante cuatro años en El Trece.

El canal comandado por Adrián Suar, por su parte, trae novedades. Después de la quiebra y casi cierre de Polka (la productora del empresario) y conflictos con el sindicato de actores por falta de pagos, están barajando volver a grabar una novela a partir de abril. Aunque el proyecto no está cerrado, barajan nombres como Gonzalo Heredia, Agustina Cherri y Esteban Lamothe y sería para el prime time, durante seis meses.

Por último, después de dos años como panelista en “Nosotros a la mañana”, la modelo Nicole Neumann deja El Trece para conducir “Santo Sábado” por América junto a Guillermo López, tras la salida de Soledad Fandiño.

“La televisión se había puesto como una especie de boliche donde lo importante era facturar entonces dijeron: ‘Hagamos panelismo en todos lados y facturemos'. Y eso ya no está funcionando, pero hace tiempo. Me parece que este año sabático que tuvieron, estas nuevas condiciones obligadas, tienen que empujar a dar un paso más. No el mismo programita de concursos sumado a Twitter”, concluye Amado.