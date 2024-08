Los Pettinato: una familia al límite

Si alguna plataforma comprara los derechos para realizar la serie cinematográfica de la familia Pettinato, esta sin duda debería ser prohibida para menores de edad y, lejos del humor, abarcaría todos los géneros del Hollywood más urticante, a saber: suspenso, policial, acción, drama, romance y erotismo. A su vez, las especificaciones técnicas advertirían la presencia de “lenguaje inadecuado”, “drogas”, “violencia sexual”, “desnudos” y “muerte”. Sin duda, una combinación atractiva para cualquier director que quiera llevar al extremo las pulsiones humanas.



La historia no comenzaría por el principio, sino por el final. Cuando, luego de varios escándalos familiares y en una aparente calma, el apellido Pettinato vuelve al centro de la discusión mediática luego de lo impensado, la difusión de dos videos de Tamara coqueteando con el ex presidente Alberto Fernández en la mismísima Casa Rosada. En uno de ellos, el ex mandatario le pide que le diga algo lindo y ella contesta "te amo", a lo que él responde “yo también”.

Explosión mediática

Ese mismo jueves 8 de agosto, a las 20.30, mientras el programa de Eduardo Feinmann en LN+ difundía las imágenes, Tamara Pettinato se encontraba en su camarín pronta a salir al aire en “Bendita TV”, donde trabaja como panelista. En ese momento, cuando su imagen tomando cerveza y sonriendo amorosamente estaba en todos los canales de televisión, tomó la decisión de irse y dejar su silla vacía, actitud que tomó por sorpresa a sus compañeros.

Con Beto Casella visiblemente irritado, la única que la defendió fue su compañera Edith Hermida, mientras Horacio Pagani decía sin filtros: “Tamara es capaz de cualquier cosa”. A partir de ese momento, la hija mayor de Roberto se llamó a silencio y todo tipo de especulaciones tomaron dominio público.



La realidad indica que Tamara habría sido contratada durante el Gobierno de Fernández para la difusión de una aplicación de Precios Justos, por la cual habría cobrado la suma de 4500 dólares -un número que ella desmintió-, ya que la acción de marketing requería de la presencia de una influencer. Vale recordar que por aquella época, la circulación estaba restringida por la pandemia, sin embargo ella tenía un permiso especial por ser periodista y en su registro tenía varias entradas a la Quinta de Olivos y Casa Rosada. Su ingreso a la residencia presidencial se había filtrado a los medios, sin embargo dijo que había ido por cuestiones de índole personal y que no tenía "por qué explicarlo".



Desde el momento de la difusión del video, Tamara está recluida en Comodoro Rivadavia, donde vive José Glinski, su pareja y actual diputado nacional por Chubut. Recién a los cinco días publicó un descargo en su cuenta de Instagram en el que asegura que es víctima de “una campaña de hostigamiento” y que “la están usando” para desviar el tema de la violencia de género de parte del ex presidente hacia su mujer Fabiola Yáñez. Se habla de que su tiempo en el panel de “Bendita” estaría concluido, como también en el programa de radio que conduce Ernesto Tenembaum “¿Y ahora quién podrá ayudarnos?”.

Temporada uno

Finalizado el capítulo Tamara, la historia real de la película de los Pettinato inicia en 1982, cuando Roberto conoce a su primera mujer Cecilia Dutelli y tiene a sus tres primeros hijos, Felipe, Tamara y Homero. Por aquellos años, el saxofonista de Sumo era uno de los músicos más importantes del país y todo parecía ir de maravillas.

Sin embargo, el líder de la banda, Luca Prodan, murió en 1985 por sobredosis y ahí comenzó su cuesta arriba, con un autoexilio a España donde tocó en el subte a cambio de algunas pesetas diarias y hasta trabajó como personal de limpieza, mientras su mujer se dedicaba a la astrología y al movimiento corporal.

Ya de vuelta en Argentina, Roberto comienza a trabajar en televisión contratado por Gerardo Sofovich e inicia su derrotero más conocido. En 1997 se separa de su mujer, al año siguiente se casa con la modelo Gabriela Blondeau, de quien se separa a los pocos años, para en el 2007 unirse a la artista plástica Karina El Azem, con quien tiene dos hijos más, Lorenzo y Esmeralda. Esta última relación finalizó en medio de un escándalo de infidelidad y violencia en el 2017.



Cabe destacar que en ese período donde el rating lo acompañaba y su formato de humor daba origen a varios programas de ese estilo como “Bendita TV”, Pettinato fue protagonista de varias denuncias públicas de acoso sexual. Un allegado a Fernanda Iglesias reconoce ante NOTICIAS que la periodista vivió su peor época trabajando a su lado “porque no sabía cómo pararlo".

Dice que hasta llegó a hablar con una importante abogada penalista para denunciarlo, pero desestimó toda acción legal porque sabía que era imposible lidiar mediáticamente contra una personalidad como la de Pettinato. Las víctimas de abuso del ex Sumo que tomaron estado público fueron Josefina Pouso, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi, Ernestina Pais y Martina Soto Pose. Y si bien ninguna hizo la denuncia judicial, Pettinato dejó huellas en ellas que aún no sanaron. Lo cierto es que nada queda de aquel simpático y delirante pensador que compartía la pantalla con Gonzalo Bonadeo en la medianoche de TyC Sports con “Orsai a medianoche”. Hoy no está cancelado, pero no tiene espacio en radio ni en televisión.

Fanatismo y muerte

Felipe es el menor de los tres hijos de Pettinato y Dutelli. Desde chico tuvo de ídolo a Michael Jackson y su pasión por el cantante de "Thriller" lo hizo mimetizarse con su fisonomía al punto de operarse siete veces para tener casi su mismo rostro. En la última operación algo falló y terminó internado casi sin poder respirar. A los seis años fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y de chico denunció que sufrió bullying y que su vida bajo la exposición de su padre no le fue fácil.

En el 2019 reconoció sus adicciones y por ello fue internado contra su voluntad en la clínica Suizo Argentina. También fue condenado a la pena de nueve meses de prisión en suspenso por haber abusado sexualmente de una menor de edad, familiar de su ex pareja. Pero el fondo lo tocó en el 2022, cuando incendió un departamento en Belgrano donde murió su neurólogo y terapeuta Melchor Rodrigo. Por tal episodio Felipe fue internado por intoxicación con monóxido de carbono y luego procesado por “incendio seguido de muerte”. En su actual cuenta de IG, Felipe resume su perfil de manera contundente: “Adicto en recuperación”.



Quien tomó esta situación familiar con algo de humor fue Homero Pettinato en su programa de streaming: “La verdad es que preferiría tener una hermana carpintera y un hermano contador. ¡Sería bárbaro!”. De sus progenitores no dijo palabra. Si Netflix filmara la serie de los Pettinato, entre los miles de nombres que barajaría, uno bien marketinero podría ser “Una familia muy particular”.