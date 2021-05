Para Sergio Berni los 9 días de Fase 1 serán insuficientes

“El esfuerzo debe ser compartido por toda la sociedad. La Argentina puede vivir sin fútbol y quedó demostrado el año pasado. Es una falta de respeto que el fútbol siga su curso solo por motivos comerciales”, marcó Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, en la previa a la reunión que mantuvieron hoy a la mañana, el Jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

“Para vivir, uno necesita comer, pero puede vivir sin el fútbol”, agregó Sergio Berni en diálogo con Wake Up (Delta 90.3). El ministro ya había advertido que no pondría los policías para el operativo de seguridad para los partidos que se jugasen en los próximos días: aunque los partidos que estaban programados las semifinales de la Copa de la Liga para este sábado y el domingo, que enfrentaban por un lado a Independiente y Colón, y por el otro a Boca y Racing, se iban a disputar en San Juan.

Así Berni le baja el pulgar al fútbol como entretenimiento, pero defendió por otro lado a quien preside la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, quien esta semana volvió con su show a la pantalla de Eltrece: "En el programa de Tinelli todos cumplieron los protocolos. Igual que en todos los programas te TV de Argentina. Me consta, fui a lo de Juana Viale y me hicieron un test rápido. Cumplió con los protocolos, me parece que no ha incurrido en ningún tipo de imprudencia", dijo Berni, contrario a las opiniones del ministro de salud bonaerense, Daniel Gollán, con quien Tinelli se enojó por las críticas a su programa.

El ministro, que hoy a la mañana participa de una reunión en Casa Rosada para coordinar los controles para los próximos 9 días manifestó que "para que una medida tenga impacto epidemiológico, necesitamos por lo menos que la cuarentena sea cuarentena, y no cualquier cosa". "No empezar a pensar si el ferretero es esencial. Las actividades esenciales tienen que ser tres o cuatro y el resto se tiene que quedar en casa", marcó Berni, sobre un rubro, el de las ferreterías, que fue tendencia hace un año cuando el presidente anunciaba la Fase 1 y habilitaba dichos comercios.

Criticando también la gestión nacional, Berni disparó: “Es una decisión que se tendría que haber tomado hace 15 días atrás”. “Espero que las medidas sean eficientes, se cumplan los objetivos, pero con 9 días estamos al límite. Se necesitan al menos 15 días de confinamiento. Más allá del éxito de la medida, los resultados dependen de lo que pase esta semana”, agregó marcando su postura: que lo definido por el presidente Alberto Fernández es insuficiente y tibio.

“Cuando colapsó el sistema de salud privado de la Capital, fue una alarma que no quisieron entender y otros quisieron esconder. Este colapso generó un efecto dominó y terminó con casi 500 muertos por día. Debemos subordinarnos a todas y cada uno de las medidas que dicta el Poder Ejecutivo como lo hemos hecho este año y el año pasado”, cerró el ministro que prometió fuertes controles para cortar la circulación social en esta nueva fase.

