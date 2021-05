El colmo del Inadi: Victoria Donda fue denunciada por discriminación

Victoria Donda es, en las redes, uno de los blancos preferidos de los opositores al oficialismo. Cada vez que hace alguna declaración, su nombre se convierte en tendencia con ataques y pedidos de renuncia. Y aunque es fácil reconocer agresividad tuitera, muchas veces infundada, lo cierto es que la funcionaria tampoco ayuda. Su último “blooper” sucedió el 9 de mayo, cuando publicó que se sentía orgullosa por haber designado a la primera funcionaria nacional trans en referencia a Ornella Infante, quien se desempeña como directora de Políticas Antidiscriminatorias del Inadi, el organismo a cargo de Donda. El tuit de la polémica no sólo era erróneo sino que le costó haber sido denunciada por Mara Pérez Reynoso, una ex funcionaria trans designada por Patricia Bullrich durante el macrismo.

Donda escribió el mensaje para compartir una nota escrita por Infante en Télam con motivo del aniversario de la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012. A los pocos minutos, estalló la crítica y fue la propia Pérez Reynoso una de las primeras en poner el grito en el cielo. La mujer estuvo a cargo de la Oficina de Coordinación de Diversidad y No discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación entre el 2015 y el 2019. “El Inadi y Victoria Donda me suprimieron de la historia argentina. ¿Habrá sido todo una fantasía en mi mente?”, ironizó. Acto seguido, todo el macrismo reclamó un pedido de disculpas por parte de la titular del Inadi.

Donda tomó nota de las críticas, pero sus publicaciones siguientes sólo generaron mayores molestias: “Quiero reconocer un error. Lohana Berkins fue de las primeras compañeras trans en asumir un cargo público. Luego varias compañeras fueron nombradas coordinadoras nacionales. Tengo el orgullo de haber propuesto a la primera directora nacional trans. Disculpen las molestias que ocasioné con mi error. No van a lograr distraernos de nuestro objetivo central: seguir construyendo un país para todes”, escribió, sin ninguna mención a Pérez Reynoso.

El ida y vuelta no sólo no terminó ahí sino que terminó por transformarse en una demanda formal. Primero la ex funcionaria macrista reclamó en sus redes que Donda la mencione con su nombre y apellido y que tenga “un gesto identitario”: “Estás negando parte de mi historia, mi identidad y más que nadie sabés lo que significa. Reconociste con nombre y apellido erróneamente a tu ‘amiga y compañera de militancia’, pero a medias admitís el error invisibilizándome”, agregó.

Acto seguido, Pérez Reynoso presentó una denuncia por discriminación en el mismísimo Inadi. No es la primera acusación que afronta Donda: en enero de este año fue denunciada por su empleada doméstica, quien la acusó de querer darle un puesto en el organismo para evitar pagarle una indemnización por despido. En esa causa, la funcionaria está acusada por “defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos”.