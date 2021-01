Pinamar: “para que se queden tranquilos, nosotros no vamos a cerrar”

“Hay mucho temor de los comerciantes de la Costa, y de quién está pensando irse unos días, de lo que pueda con los cierres a partir del 10 de enero. Hemos tenido muchas consultas, fue muy habitual en estos días, para ver si se cerraba el 15 enero. Para que se queden tranquilos, nosotros no vamos a cerrar. Obviamente estamos en permanente consulta con la Provincia con el objetivo de cuidar y que no se siga transmitiendo el virus, pero no vamos a cerrar la ciudad”, refrenda Juan Ibarguren, secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar.

“Sí se está hablando de los horarios nocturnos, pero Pinamar no se va a poder cerrar, ni se va a cortar la temporada. Se invirtió mucho para poder hacer esta apertura, y hay muchas reservas, y eso por supuesto se va a respetar”, agregó Ibarguren en diálogo con Delta 90.3.

“Esta temporada estamos en un 85% de reserva en casas, y entró muchísima gente a Pinamar el último fin de semana. El turismo viene muy fuerte y con buenos porcentajes. En la hotelera si viene más tranquilo y con muchas consultas. Pero con un porcentaje más bajo, y muy atentos a lo que pueda suceder en función de restricciones”, amplió el Secretario de Turismo.

“El año pasado los fines de semana estuvieron a tope, y estos fines de semana también se van a dar mucha afluencia, pero no creo que llegamos al 100% de ocupación, sobre todo en los hoteles. Pero en el alquiler de casas los porcentajes son muy muy buenos, quizás comparados a los del año pasado”, aseguró Ibarguren.

“Y explica que la capacidad sanitaria todavía está holgada. “Los hospitales modulares no son exclusivamente para los partidos que los tienen instalados, y también se puede recurrir a ellos. En Pinamar igualmente se triplicaron las camas de internación, se agregaron respiradores, y se ha reforzado con médicos del Pirovano”, apuntó el funcionario de Pinamar que explicó que también “se han hecho algunos convenios con prepagas para poder complementar”. “Con el tema salud estamos bien, si bien los casos vienen aumentando, hemos tenido picos más altos durante el año”, insistió Ibarguren.

