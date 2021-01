Cómo será el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión

La relación entre el Grupo Clarín y una de sus figuras más importantes, Marcelo Tinelli, pareció haber llegado a un punto de máxima tensión en el 2020. Los cruces públicos entre el presidente de San Lorenzo y distintos periodistas de ese medio fueron en escalada, hasta que Tinelli apuntó directamente contra el grupo. “¿Clarín miente? Sí, y esta vez lo pongo yo”, había disparado a principios de este año.

Sin embargo, el éxito del "Cantando", su programa en El Trece, y los beneficios que trae para ambas partes fueron más fuertes que las peleas y finalmente concretaron el regreso de Tinelli en el 2021.

Después de meses de negociación y un acuerdo de palabra con Adrián Suar, con quien el conductor tiene un estrecho vínculo, se allanó el camino para que Tinelli se sentara a charlar con el Grupo.

Aunque están ultimando detalles económicos, fuentes cercanas al canal aseguraron a NOTICIAS que no hay posibilidades de no poder arreglar. “Para el canal es importante la presencia de Marcelo. Es una figura, de eso no cabe duda. Y el primero que quería que se quede es Adrián. Después, la parte económica la está arreglando el Grupo”, señalaron.

De esta manera, LaFlia, productora que encabeza el conductor, desembarcará nuevamente en el canal el 2021 y tiene contrato por dos años más.

Con intenciones de salir al aire con su programa a finales de marzo, también producirá el reality "Corte y Confección"; esta vez, con una edición de participantes famosos. Además, por primera vez en mucho tiempo, Tinelli no pasará el verano en Punta del Este. Habiendo pasado un año muy familiar y lejos de la TV, desde febrero calentará motores para volver a la pantalla.

Preparativos

“Estamos felices de volver en el 2021 a la pantalla de @eltreceoficial. Volvemos con un programa con muchísimas sorpresas, que les va a encantar. Y además las galas de ShowMatch, con todo el humor de nuevas cámaras, viejos y nuevos sketches, y el Gran Cuñado de políticos”, tuiteó Tinelli días atrás para anunciar su regreso al aire.

Lo cierto es que, según afirmaron a NOTICIAS fuentes cercanas a LaFlia, todavía no está definido el contenido.

Además de que la concreción del regreso es muy reciente, la incertidumbre en torno a cómo evolucionará la pandemia limita la posibilidad de hacer planes.

Tal como se había pensado a principios del 2020, cuando Tinelli se juntó con su clásico equipo de comediantes para volver al programa, habrá una fuerte pata en el humor, aunque no todos los que estuvieron en aquella reunión fueron convocados nuevamente.

Otro de sus pilares, el Bailando por Sueño, depende de lo que suceda con el coronavirus. Este año, las reiteradas veces que amagó con reiniciar el certamen se vieron frustradas por los protocolos de cuidado: la necesidad de distanciamiento hacía imposible que se concretara el duelo de baile.

Frente a esto, apuestan a viejas estrategias: la actuación en sketches, cámaras ocultas y Gran Cuñado políticos.

Las galas, por su parte, podrían ser del Cantando para evitar el contacto que exige el baile. Esa fue la solución que encontraron durante estos meses, en el que la conducción del certamen estuvo a cargo de Ángel de Brito y Laurita Fernández, y les fue difícil competir contra Masterchef celebrities.

Desde El Trece plantean el mismo panorama. “No sabemos el contenido. Hay que ver cómo viene todo, nadie puede proyectar nada. El formato lo va a definir LaFlia y el canal aprueba o no. Pero siempre tratándose de Marcelo se aprueba porque son productos de él”, señalaron a NOTICIAS fuentes cercanas al canal.

En ese sentido, en LaFlia planean empezar a trabajar en el programa en febrero. Tradicionalmente, en enero Marcelo Tinelli viajaría a Punta del Este, sin embargo este año no lo hará. Desde su entorno prefirieron no dar detalles de los planes que tiene para su verano.

Adrián Suar, con quien suele compartir salidas en Uruguay, tampoco irá al país vecino. Más allá de las restricciones por la pandemia, está filmando “Los protectores” hasta marzo, un proyecto junto a Andrés Parra y Gustavo Bermúdez dirigido por Marcos Carnevale.

Contrato

Hace meses, Marcelo Tinelli y Adrián Suar mantienen charlas informales para definir la vuelta. Y si bien la relación estaba tirante con Clarín, el conductor quería quedarse en la pantalla que lo tiene como estrella hace varios años. Así, el regreso estaba pactado de palabra entre el periodista y el Gerente del Área de Programación de Artear, pero recién a fin de año el grupo donde trabajan concretó las negociaciones.

El contrato con Tinelli es hasta 2023 y habrá un cambio sustancial con respecto a años anteriores. Hasta ahora, los programas de LaFlia se grababan en los estudios de La Corte en Chacarita. Pero después del mal año que hubo en la industria del espectáculo en general, y en Polka en particular, que estuvo en quiebra y al borde de cerrar, se filmará en Don Torcuato, donde esa productora tiene dos estudios de 1500 metros cuadrados.

El acuerdo será un alivio económico para Clarín: LaFlia le alquilará el espacio. La puesta en escena de Showmatch, que siempre es halagada por su despliegue, será armada en estudios Baires, aunque todavía no empezaron: antes están preparando la escenografía para Corte y Confección, que se emitirá durante el verano.

Además de la flamante vuelta en 2021 habían acordado un especial de humor para este año que no se realizó. Después de anunciarlo con bombos y platillos en redes, se fue postergando indefinidamente hasta que se canceló.

“Lamentablemente no se pudo hacer porque primero se enfermó Fredy Villareal, después José María Listorti y era complicadísimo. Cada vez que querían retomarlo había aislamiento y fue imposible. Eso posiblemente lo van a dejar como contenido para el año que viene”, afirmaron a este medio fuentes de El Trece.

En familia

Alejado de la pantalla, Tinelli aprovechó estos meses para estar junto a sus hijos. Al principio de la cuarentena viajó con todo su clan a Esquel. De vuelta en Buenos Aires superó un impasse junto a su pareja, Guillermina Valdés, y siguieron el aislamiento con su familia ensamblada. Ahora les esperan semanas de descanso antes de que el conductor vuelva a la televisión. Pero por primera vez en mucho tiempo no irán a Uruguay.

Además, se mantuvo ocupado con el fútbol y la política. Integrante de la “Mesa contra el hambre” organizada por el Gobierno nacional, aprovechó su acercamiento con el oficialismo para visitar al presidente Alberto Fernández y fotografiarse junto a él con una camiseta del club que preside.

Con distintos proyectos encaminados, el nuevo año parece abrir otros horizontes. Después de un enero calmo podrá abocarse a la planificación de su programa en febrero.