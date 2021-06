Suplementos dietarios: publicidad encubierta, engaño sin control

¿Qué es la publicidad encubierta? Según lo establece la disposición Nº 4980/05 de la ANMAT, “es aquella que consiste en ocultar el carácter publicitario de una información, presentándola como parte de la redacción del medio, de manera tal que el público tome la información como objetiva e imparcial cuando, en realidad, se trata de publicidad comercial”. No es una definición compleja para entender ni un mecanismo difícil de ocultar. Sin embargo, hay un producto que copó la televisión de aire y que cruza todos los límites establecidos por el organismo: los suplementos dietarios como Satial Food que se comercializan con la promesa de ayudar a inhibir la absorción de carbohidratos. En su última edición, NOTICIAS llevó el fenómeno del “engañoso polvo de estrellas” a la tapa y contó cómo Satial logró instalarse en la farándula local y por qué los especialistas alertan sobre los potenciales riesgos que implica promocionarlo con un mensaje engañoso. Una semana después, nada cambió y el laboratorio que lo produce, Framingham Pharma, sigue jugando al límite con la complicidad de las principales estrellas de la tevé.

Lo que sucedió el lunes 28 de mayo en "ShowMatch" es un claro ejemplo. Marcelo Tinelli presentó al jurado con el auspicio del producto: “Satial, en esta noche de lunes, te ayuda a bajar de peso y mantenerte en forma. Satial es un complemento basado en evidencia científica para acompañar tu plan nutricional. Satial se agrega a todo: a la pasta, a la pizza, al pan, a la papa, al arroz. Comé tranquilo torta. Le tirás Satial y olvidate, sos un palito. Ayuda a disminuir el impacto calórico y el peso. Satial no es magia, eh, es ciencia. Marche un Satial”. Hasta allí no habría problemas ya que el conductor simplemente presentó una típica Publicidad No Tradicional (PNT) con todo lo que debe tener: el texto era leído y estaba acompañado de un tape con la leyenda: “Suplementa dietas insuficientes. Consulte a su médico y/o farmacéutico”, algo obligatorio de acuerdo a las disposiciones de la ANMAT.

Sin embargo, a continuación siguió una charla entre Tinelli y Herán Piquín.

—El finde hubo muchas facturas con Satial Food. No sé usted, Hernán.

—Yo el fin de semana me comí, con el frío que hace, un plato de pasta. Satial. El otro día pedí sushi. Satial. A todo le meto Satial.

—Yo le entré a 18 facturas, derecho Satial. Me pido una docena y media para mí solo. Olvidate, de los fosforitos me comí doce. Tremendos, son así de largos y y me los comí así, de costado.

En esos poquitos segundos, en que el producto fue presentado sin dudas “como parte de la redacción del medio”, se nombró la marca cinco veces. Lo que pasa en "ShowMatch" es tan solo un ejemplo de lo que sucede en la mayoría de los programas de televisión de aire. Hasta marzo de este año, cuando Framingham Pharma comenzó a pautar de forma tradicional con PNT en programas, Satial Food (y otros productos como Quelat o AMPK del mismo laboratorio) se publicitaban exclusivamente a través de estas publicidades encubiertas. En la actualidad, los dos métodos conviven.

Control de la publicidad de suplementos dietarios en televisión

NOTICIAS llamó a la ANMAT para consultar sobre esta visible infracción. Framingham Pharma, de hecho, ya fue sancionado por el organismo a pagar multas por los mensajes a través de los que comercializaba Omega 3. Hay tres disposiciones públicas del 2010, del 2013 y del 2016 que describen los mismos mecanismos que los actuales.

El organismo respondió que los requisitos que debe cumplir un suplemento dietario para ser aprobado los establece el Código Alimentario Argentino y la Comisión Nacional de Medicamentos. Con respecto a la publicidad, el ente refirió a la Resolución M.S. y A. Nº 20/05 y lo establecido en el Anexo I y en el Anexo IV de la Disposición Nº 4980/05.

Para los casos en los que se pueda encontrar mensajes engañosos, los voceros explicaron: “El Programa de Monitoreo y Fiscalización de la Publicidad y Promoción es quien tiene a cargo la función de analizar las publicidades de los productos de incumbencia del organismo, difundidas en los medios de comunicación y velar por el cumplimiento de la normativa. En caso que desde el Programa se detecten acciones de comunicación que pudieran ser consideradas una publicidad encubierta, se emite una notificación al titular del producto en la que cese de inmediato de la misma”. Ante la pregunta sobre quiénes pueden ser sancionados (si el laboratorio, el canal, las productoras o las figuras), se respondió que la competencia de la ANMAT es “para notificar o apercibir al titular del producto, quien es el responsable del registro del mismo y de su comunicación”.

La gran duda es si el Programa de Monitoreo no registró ninguno de estos mensajes, que llevan en la tevé no menos de dos años. En el organismo afirmaron que “si el acto administrativo aún se encuentra en proceso, no será publicado hasta que finalice y tenga su dictamen”. En otras palabras, si es que existe algún proceso, las publicidades encubiertas de Satial continuarán dándole de comer a las estrellas y engañando a las audiencias hasta que alguien resuelva si las historias de Marcelo comiéndose 18 facturas son anécdotas reales y sin ningún interés de lucro o si son una publicidad encubierta.