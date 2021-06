Cuáles son y qué tienen los “polvos mágicos” que promocionan los famosos en TV

Satial, Vientre Plano, AMPK y Quelat son los más conocidos y los que promocionan los famosos en la televisión. Pero, ¿Qué contienen en realidad y por qué son tan cuestionados por los profesionales de la salud?

Extracto de poroto o Magnesio, el zinc y el selenio; con estos productos están elaborados los “polvos mágicos” que prometen adelgazar. Y no es por su existencia ni por sus componentes que son cuestionados, sino por los resultados que aseguran dan, lo cuales, hasta el momento, no hay ninguna evidencia científica que sostenga esas promesas.

Por este motivo, el doctor Adrián Cormillot mantiene una cruzada contra el laboratorio Farmingham Pharma y, en particular, contra el tipo de publicidad de productos como Satial. De hecho, es el único en los medios que cruzó en público a la compañía a través de su cuenta de Twitter, lo que le valió una carta documento en su contra.

La situación judicial, de todas formas, no avanzó y el nutricionista mantiene sus críticas: “Me expuse porque tuiteé con malas palabras. Inventé un hashtag que combinaba las palabras ‘shit’ (caca, en inglés) y ‘Satial’: ‘shitial’. La carta documento llegó por el tono así que ahora empecé a moderarme”, dijo a NOTICIAS.

Sin embargo, el contenido de sus críticas continúa en la misma línea: “No tienen evidencia científica. Yo no voy en contra de los suplementos dietarios: históricamente existieron y van a seguir en las góndolas. Son legales y están regulados. Pero en su publicidad deben cumplir con un montón de requisitos que no cumplen. No pueden prometer resultados, no pueden nombrar enfermedades, etcétera. Sin embargo, ellos dan un mensaje que confunde y pone en riesgo a la población”, agrega.

Desde el laboratorio dicen que se intenta “demonizar” a sus productos.