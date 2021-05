La verdad acerca de la industria farmacéutica

La industria farmacéutica, en particular el sector que se dedica a la biotecnología, tiene en sus manos la única solución conocida por la humanidad para ponerle fin a la pandemia: el desarrollo de vacunas. Que uno de los sectores económicos más demonizados del mundo tenga esta posibilidad, parece una paradoja. Las miradas negativas hacia los dueños de los laboratorios no están sujetas exclusivamente a prejuicios o estereotipos y Marcia Angell, la autora del libro “La verdad sobre las compañías farmacéuticas”, dedicó su carrera a probar la irresponsabilidad de buena parte de estos empresarios.

Angell fue, además, editora durante dos décadas de la revista especializada New England Jornal of Medicine. En su libro, se dedicó a contar con detalles los procesos judiciales y las condenas que recibieron las grandes compañías del mundo y cómo siempre encontraron la forma de esquivar los problemas. Además, hace hincapié fundamental L en la dimensión ética del negocio y de qué forma las enfermedades poco comunes o aquellas con fuerte incidencia en países pobres no resultan de interés para los grupos codiciosos.

Angell tiene un punto de partida: nada es inocente en la industria farmacéutica y todos los actores tienen intereses comerciales. No solamente cuestiona la publicidad engañosa o los insostenibles precios de los productos, sino que va más allá y también señala los mecanismos a través de los cuales organizaciones como la Food and Drug Administration (FDA) pueden instalar mecanismos para perjudicar o beneficiar a empresarios amigos del poder.

“La industria es una máquina de marketing para vender fármacos de dudoso beneficio", sostiene Angell. La experta continuó su carrera en la academia y en la actualidad se desempeña como profesora en la Harvard Medical School. Según ella, todo esto es posible gracias a un complejo entramado de connivencias que incluye a los más poderosos pero, también, a los profesionales de la salud: “Es casi imposible hallar un experto que no reciba pago de una o más compañías farmacéuticas”, ha denunciado.

