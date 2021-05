Juana Viale y sus mesazas opositoras

Si bien Mirtha Legrand nunca ocultó su inclinación ideológica, por su mesa pasaron referentes de todos los partidos y colores políticos. De hecho, con Juana Viale el año pasado también sucedía lo mismo. Sin embargo se está vislumbrando una tendencia opositora en la grilla de invitados a la mesaza de El Trece en los últimos programas.

El sábado 15 de mayo visitaron el estudio José Luis Espert, Martín Tetaz, Débora Plager y Gabriel Levinas. El sábado 7 de mayo, Patricia Bullrich, Baby Etchecopar, Diego Cabot y Luis Gasulla. El día del trabajador los invitados fueron María Eugenia Vidal, Luciana Geuna, Enrique Sacco y Paulino Rodrigues. El sábado 24 de abril estuvieron presentes Sergio Berni, Tato Young, Jesica Bossi y el doctor Conrado Estol.

Los días sábados por la noche es la emisión más politizada, ya que los domingos al mediodía se privilegian históricamente los invitados del ámbito del espectáculo. En cuatro programas, es decir en un mes, entre los presentes se destacan referentes del macrismo, periodistas muy críticos del oficialismo y políticos de ideología liberal. El único funcionario oficialista es Berni. La excepción que confirma la regla.

Fuentes de El Trece aseguran a NOTICIAS que no hay una bajada de línea ideológica en cuanto a los invitados al programa producido por StoryLab.

Lo cierto es que rinde en materia de rating, el público responde bien a ese tipo de mesas marcadamente opositoras. Cuando estuvo Patricia Bullrich, “La noche de Mirtha Legrand, con Juana” obtuvo 9,1 puntos de rating promedio, alcanzando un pico de 10,6.

Opiniones. El doctor en Ciencias Sociales y especialista en medios y políticas de comunicación Alejandro Linares da su mirada sobre el tema: “Cuando hay poca variedad de opiniones como en los últimos programas de Juanita, lo que sucede es que el que está mirando va a ratificar sus opiniones previas, va a confirmar lo que cree, lo que ya piensa. Eso replica un poco el modo en el cual se manejan las redes, esto de que los propios se ensalzan a sí mismos y confirman sus opiniones a partir de seguir a los mismos”.

Fuentes del programa explicaron a este medio que prevalecen invitados de la oposición porque muchos oficialistas no quieren ir, no dicen abiertamente que no, pero utilizan como excusa que tienen una agenda complicada y no confirman.

Esta situación se replica en otros programas y medios que no son afines al oficialismo. Cristina Pérez, en el marco de una entrevista que le realizó al dirigente social Juan Grabois en “Confesiones en la Noche” por Radio Mitre, expresó al aire: “Los Kirchner no suelen hablar con los periodistas que no están de acuerdo totalmente con ellos. Todos los días llamamos con nuestra producción a alguien del Gobierno y todos los días nos dicen que no”.

Vale destacar que Juanita, cuando participó en el mes de abril en “El pase 2021” con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale por LN+, declaró que le gustaría que Santiago Cafiero y Sabina Frederic vayan al programa y confesó que le escribió al WhatsApp personal de Alberto Fernández para invitarlo ya que le interesa tenerlo en su mesa.

“Le hablé el año pasado, me contestó una vez, todo por mensaje, después le volví a escribir y ya no me contestó, y después le volví a escribir porque no me gustaban los silencios pero no, no me contestó. Le escribí que me gustaría que venga al programa, que me gustaría mucho escucharlo. Esto fue en abril, mayo, cuando yo había empezado el programa el primer fin de semana de la cuarentena. Me dijo que estemos en contacto, que para más adelante, y yo dejé pasar un tiempo prudencial, y después me clavó el visto, pero entiendo también que el año pasado las papas quemaban, ahora ya están quemadas”, contó la actriz devenida en conductora.

“A Cristina la tendría en mi mesa, no la invité aún porque no conseguí el teléfono (sic), pero me encantaría tenerla. Es una mujer que tiene muy buena oratoria para hablar y responder. Y siendo vicepresidenta tiene mucha voz en el Senado. Pero no la he visto mucho comunicándose con la prensa, da muy pocas notas”, agregó Juana Viale ante la pregunta de los periodistas sobre Fernández de Kirchner.

Descargo. Por su parte, el productor de “Almorzando con Mirtha Legrand” y “La Noche de Mirtha”, Nacho Viale, en diálogo con NOTICIAS afirma: “Han venido Trotta, Victoria Tolosa Paz, Arroyo, Massa, Coco Sily… Kicillof salió por zoom al principio de la pandemia, pero no es un formato de programa para hacer zoom ahora, están los que pueden venir presencialmente. Que no hayan venido Guzmán, Cafiero, Alberto Fernández o Cristina no quiere decir que no vengan los oficialistas. Esas son notas difíciles de conseguir, no son de ir a los programas, pero me encantaría tenerlos. Yo prefiero que vengan todos porque se enriquece el espectador. Jamás tuvimos un problema de que no quisieran sentarse a la mesa con alguien de otro partido. Las mesas se arman según la coyuntura”.

Sin dudas, la #MesazaEnCasa -el nuevo hashtag que utilizan en redes sociales- es un clásico de la televisión argentina y los televidentes la siguen acompañando mientras esperan el regreso triunfal de la diva. Y de algún invitado del Gobierno.