Jorge Rial y los verdaderos motivos de su renuncia

Mucho se ha hablado de los efectos de la pandemia en la salud mental de la población. De eso no están exentas las figuras públicas. Ser “ricos y famosos” no los exime de los riesgos de la depresión, la incertidumbre y el miedo. Tal parece ser el caso de Jorge Rial, quien reconoció estos sentimientos al aire en su discurso de despedida de “TV Nostra”.

“Podría poner mil excusas, que es lo más fácil de televisar, las excusas. No hay culpa, fue una responsabilidad mía. Un tema personal. Mucho miedo tuve en medio de esta pandemia, lo debo reconocer, me hice un bollito, me sacó energía. Les pido disculpas por haberlos decepcionado, no era mi intención”, explicó el conductor en el último programa.

Una de las panelistas del ciclo, Ángela Lerena, quien compartió estos dos meses con Rial al aire de América TV, confía a NOTICIAS: “Creo que el miedo al virus lo puso mal, le sacó esa fuerza que siempre ha tenido para afrontar la vida. Este miedo con el que viven las personas que tienen otras enfermedades de base lo tiene un poco debilitado desde lo anímico y lo emocional, así lo noté. Igual no dudo en que va a volver a ser el mismo de siempre porque es una súper figura y sabe muchísimo de televisión, pero también es muy pesada la mochila de ser una figura de la tele y quizá sintió que no cumplió con las expectativas”.

Vale recordar que el periodista está dentro del grupo de riesgo por padecer hipertensión arterial y problemas cardíacos. En 2010 tuvo que ser intervenido por una insuficiencia y le colocaron un stent. Por este motivo, durante los períodos más críticos en la ola de coronavirus salía al aire en “Intrusos” desde su casa para resguardarse por consejo médico y de su familia. Ya que la que sí tuvo Covid fue su mujer, Romina Pereiro. Sin embargo, en su momento ella se aisló en su casa y Jorge dio negativo.

Audiencia. La pandemia aceleró el cambio de paradigma en la elección de las audiencias sobre ciertos formatos televisivos. “A mayor crisis, la gente busca una distracción pero que efectivamente la saque de la realidad, entonces los programas híbridos son los que menos encontraron una audiencia, porque la gente se va a la noticia dura o si no al entretenimiento, a los programas que son evasivos de la realidad”, expone la analista de medios Adriana Amado Suárez. Además, destaca que “el interés no depende de las figuras sino de la propuesta de contenidos, cambió esa garantía que daba la celebridad”.

En materia de rating, “TV Nostra” fue en picada: debutó el 5 de abril a las 20.30 con un promedio de 4,7 y con un pico de 5,2, y terminó el 28 de mayo con un promedio de 1 punto, logrando un pico de 1,4 mientras Rial daba las razones de su renuncia. El promedio general del ciclo fue de 1,9. Los temas que más le rindieron fueron los relacionados a Maradona y a Horacio Cabak. Y la peor medición fue el 24 de mayo, cuando sólo alcanzaron 0,9 puntos de rating según las cifras proporcionadas por Kantar Ibope Media.

Sin embargo, había quienes creían en seguir peleándola. Es el caso de otra de las integrantes del staff, Marina Calabró, quien se mostró muy angustiada al charlar con NOTICIAS sobre el final de la apuesta fuerte del canal: “A mí me había convocado Rial para acompañarlo. Y ese fue el proyecto. Ahora quiero tomarme unos días para pensar qué quiero hacer. Es todo muy reciente. Pero necesito cerrar este tema porque estoy muy amargada”.

Algo que le molestó a la periodista es haberse enterado que el programa llegaría a su fin dos horas antes de salir al aire sólo por el hecho de que no se filtrara la información. Sostiene que Rial debería haberse manejado de otra manera con sus compañeros ya que se quedaron sin ese trabajo y eso les generó malestar. De hecho, el fin de semana el presentador, a través del grupo de WhatsApp de “TV Nostra”, agradeció la predisposición de todos, dijo que valoraba mucho al grupo y pidió disculpas por no haber podido dar su mejor versión, pero nadie le respondió y comenzaron a abandonar el chat.

Gerencia. La producción del programa era del canal, de hecho la productora ejecutiva, Ana Laura Guevara, era la misma que lo acompañó a Rial desde el principio en “Intrusos”, por pedido de él.

“‘TV Nostra’ fue un proyecto de Rial que contó desde siempre con todo nuestro apoyo y, por supuesto, con las facilidades operativas y de producción para que se pudiera llevar adelante. A veces los programas toman un tiempo para que logren su formato final y a veces el devenir también te va marcando el rumbo. Jorge sintió que ya había pasado ese tiempo y decidió no continuar con el ciclo. Respetamos su decisión como también lo apoyamos para dejar la conducción de ‘Intrusos’ después de veinte años en pos de un nuevo proyecto”, manifiesta en diálogo con NOTICIAS la directora de contenidos de América TV, Liliana Parodi.

Ante la pregunta de este medio sobre si están gestando algún otro proyecto para Rial o charlando la posibilidad de que vuelva a “Intrusos”, Parodi aclara: “Esto pasó hace apenas unas horas, por lo que aún no nos reunimos para hablar de nada en particular”.

En “Intrusos”, el que responde es Adrián Pallares, quien ahora conduce el ciclo junto a Rodrigo Lussich: “No tengo idea, el programa es una de las marcas del canal, pero cuando Jorge se fue explicó que después de veinte años quería probar otra cosa; salvo Mirtha, Susana y Tinelli, todos los conductores han probado otros formatos”.

Por estos días, la programación de América TV sufrió un enroque: a las 20.30 se emite “Los Mammones” y a las 23.30, especiales de “Intrusos”. La realidad post Rial.