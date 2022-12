Que dijo Xuxa tras la muerte de Pelé y los detalles de su escandalosa relación

Con motivo de la muerte de Pelé, la ex cantante y animadora Xuxa publicó en su Instagram unas sentidas palabras dedicadas a los hijos de quien fue, según sus palabras, “el primer amor de su vida”. "Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y familia (hijos de corazón), nietos, sobrinos, Lucía...Y a todos los que estuvieron del lado de Dico, mi afectuoso abrazo y que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para ser menos pesados... Márcia, que Dios te dé la vuelta que necesitas", escribió en un post de Instagram, en el cual se ve la foto que su hija Kely Nascimento había subido horas antes.

la relación entre Pelé y Xuxa se inició en la década de los 80’s. Se conocieron en un ensayo para aparecer en la tapa de una revista. Ambos ya eran famosos: Xuxa recién comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo brasileño y Pelé acababa de retirarse del fútbol y de divorciarse de su primer matrimonio con el que tuvo tres hijos. Ambos quedaron cautivados por el otro al instante, pero no iba a ser fácil para la pareja mostrarse públicamente, ya que la diferencia de edad era contundente: Xuxa tenía 17, Pelé tenía 40. Esto recubrió el romance de un halo sensacionalista desde sus inicios, con una sociedad que se escandalizaba por la diferencia de edad, acusando a Xuxa de intentar sacar ventajas estando con un futbolista tan reconocido.

Pero aunque la relación estuvo llena de amor, también estuvo llena de sombras: Xuxa contó en 2020 en una entrevista que Pelé la engañaba con otras mujeres continuamente. “Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío”, contó la estrella brasileña.

Xuxa habló sobre su relación con el futbolista en varias entrevistas. Según Xuxa, la relación de seis años que vivió con Pelé fue “importante” y que creyó que “sería el amor para toda la vida”. “No puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, admitió. Sin embargo, “la reina de los bajitos” no le perdonó nunca sus engaños, y confesó que no querría reencontrarlo. “me ha engañado demasiado, al punto de que esas mujeres con que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro en el que detalló las mujeres con las que estuvo mientras estaba conmigo, y dijo algo así como que yo era ‘la amistad colorida’, como si hubiéramos tenido una relación abierta y te juro que nunca lo supe”, manifestó la animadora.

En la última etapa, Pelé y Xuxa estaban cada vez más distanciados: Pelé vivía en New York, ciudad en la que Xuxa trabajaba como modelo, pero su carrera en la televisión infantil la hizo regresar cada vez con más frecuencia a Brasil. En su momento muchos pensaron que la distancia entre ambos se debía a compromisos laborales, pero Xuxa lo negó de plano: el problema eran las infidelidades de él.

Como suele suceder cada vez que hay una historia entre dos personas, las versiones difieren entre sí. Pelé afirmó en una entrevista a un medio colombiano que su relación con Xuxa fue “la primera relación seria que había tenido desde su separación con su primera mujer". Sin embargo, la estrella del fútbol tenía exigencias: contó que como Xuxa era virgen cuando la conoció, le dijo que “resolviera el problema” con un noviecito con el que Xuxa en ese momento estaba peleada.

“Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos”. Aunque dimitió que la relación no prosperó de la forma esperada, contó que quedaron “muy buenos amigos”. Según Xuxa, luego de que ella y Pelé se separaran los invitaron a todo tipo de eventos para verlos juntos, pero que la situación era muy incómoda para ella.

por R.N.