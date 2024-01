Rockeros Vs. Políticos: los hits convertidos en himnos de campaña

En el último show de La Renga en la cancha Racing, su líder Gustavo Chizzo Nápoli le mandó un contundente mensaje al Presidente luego de volver a tocar la mítica canción “Panic Show”: “Atención Javier. El León se quiere comer a la casta y resulta que están todos al lado tuyo”.

El conflicto entre Javier Milei y La Renga surgió porque en el 2021, durante un acto político en Parque Lezama, el por entonces candidato a diputado cerró su discurso con una versión editada de "Panic Show", donde entre la letra original metió a la casta y a su persona, mimetizándose con el león. A los días, en un comunicado de prensa, el grupo fijó posición, detallando: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”. Y concluía de manera contundente: “Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”.

Pero la respuesta del libertario no tardaría en llegar y redobló la apuesta, como es su costumbre, en una entrevista realizada en CNN Radio: “Ellos cantaban en los actos de Cristina y cobraron por ello. Parece que les molesta más el uso por parte de un liberal que la cuestión política y lo disfrazan con un eufemismo”. Y lejos de querer aquietar las aguas y prometer no volver a usarla más, agregó: “Me parece bárbaro que los de La Renga no quieran ser mis amigos, pero no pueden censurar el uso de un determinado tema si respeto el copyright y hago los pagos correspondientes”.

Vale recordar que en toda la campaña presidencial, Javier Milei la continuó usando y por ello La Renga dejó de tocarla en sus propios shows, hasta este jueves 11 de enero, donde hizo caso omiso a la figura del presidente y sus potentes acordes volvieron a hacer vibrar a su público.

Pero no siempre la relación entre rockeros y políticos sufrió cortocircuitos. En el año 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió su segundo mandato, al llegar a la Casa Rosada, Iván Noble cantó “Avanti morocha”, versión que fue arengada por todos los presentes y recibida con orgullo por la misma Presidenta, que la adoptó como su himno rockero de por aquel entonces. El mini show del ex Caballeros de la Quema contó con otro de sus éxitos, "Lloró, lloró". Claro, ahí no hubo denuncias públicas, ni conflictos legales de plagio o copyright porque la ideología política de ambos estaba alineada. Y mientras para Noble era un orgullo cantarle a su Presidenta, para Cristina era un placer ser la musa inspiradora del rockero.

Otro político que utilizó la fama de una banda de rock para acercarse al voto popular fue Mauricio Macri, quien como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue muy cercano a la banda Tan Biónica. Corría el año 2014 y el ex presidente de Boca los nombraba “Embajadores Culturales de la Ciudad de Buenos Aires”. Esa noche concluyó la simpatía por los Chano´s Boys con la frase:“Hoy son una de las bandas más importantes de la región, con una enorme proyección", mientras sonaba la canción “Ciudad mágica” y el mandatario ya la soñaba como la banda de sonido a su candidatura a presidente un año después. Y tal como lo soñó, a lo largo de toda su campaña entre el 2014 y 2015, Macri cerró sus discursos bailando y cantando “Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte, qué noche mágica ciudad de Buenos Aires”, en performances de dudosa calidad artística. El idilio terminó cuando las ideologías del futuro Presidente y Tan Biónica se hicieron opuestas y la banda solicitó públicamente que no la ponga más en su campaña. Macri no hizo caso y la banda dejó de tocarla en los shows de esos meses.

Axel Kicillof no quiso quedarse afuera de esta estrategia sonora y para su campaña del 2023, reversionó la canción de Sergio Denis, “Te quiero tanto”, en un spot que rezaba “Con Axel la Provincia derecho avanza, siempre avanza. Hoy querida mía, salgamos a militar con alegría...”. La elección salió a su favor, aunque en su entorno dudan que haya sido por la efectividad de su jefe de propaganda.