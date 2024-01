Quién es Luck Ra, el cantante de moda

La fórmula del éxito no existe. Si fuese una cuestión lógica, se juntarían cuatro o cinco músicos por día, un químico, un psicólogo y un antropólogo y crearían canciones de la magnitud de “Despacito” de manera serial. Los premios Grammy se rendirían a sus pies año tras año. Pero es imposible, porque los hits son espontáneos, suceden. Y desde hace unas semanas, una canción no para de sonar en las radios, televisión, bares y discotecas. Se trata de “La morocha”, cantada por Luck Ra con la colaboración de BM, que desde su estreno hace seis meses en YouTube acumula más de 181 millones de vistas y en Spotify más de 100 millones de reproducciones. Furor absoluto.

Gloria y honor

Ahora bien, aunque no se pueda anticipar un éxito, sí se puede explicar. Y este hit tuvo muchas variables que confluyeron en que sea un acierto multisectorial y global. Acierto número uno: se lanzó empezando la primavera, por lo que las primeras escuchas fueron para preparar un terreno que se explotaría en el verano, cuando la gente se predispone de mejor manera (aunque esto en Argentina siempre es muy relativo).

Segundo acierto: el estribillo es en idioma neutro, lo pueden cantar en todos los ámbitos sociales, todas las edades y todas las clases, desde las más carenciadas hasta las más encumbradas, ya que siempre habrá una morocha a la cual sacar a bailar. Esto acompañado por un ritmo como el cuarteto que invita a bailar, a mover el pie o al menos a tararear sin saber la letra. Y tercero y más importante: hay un espacio en la música argentina que nadie supo ocupar desde la muerte de Rodrigo Bueno y está vacante y necesitado de ser habitado. La Mona Jiménez nunca lo pudo ocupar, Walter Olmos murió antes de tomar el cetro y nadie pudo ni siquiera acercarse.

Con “La morocha”, su cantante se perfila como número puesto. ¿O no hay un parecido cuando entona “que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas” con “el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va”? Mismo tempo, misma tonada y hasta si se quiere, casi misma edad, mismo origen y mismos colores de pelo. De hecho, el inicio de la canción “La morocha” emula a una del Potro, “Soy cordobés”, en el asunto de prepararse para ir al baile. Hay que aclarar, no es imitación, mucho menos plagio, solo la necesidad popular de construir y tener ídolos, quererlos y apoyarlos. Y como carta de presentación, el estribillo de “La morocha” es una tarjeta black platinum de gasto ilimitado.

Los fríos números del éxito cuentan que la canción de Luck Ra lleva más de 25 semanas dentro del top 50 de Argentina, y en su lanzamiento, en septiembre del año pasado, ocupó durante dos semanas consecutivas el puesto número uno; mientras que, a nivel mundial, al día de hoy está entre las 100 canciones más escuchadas de Spotify. Por su parte, y como para escalar rápidamente a la cima, el video fue protagonizado por una de las mujeres del 2023, la ex “Gran Hermano”, Julieta Poggio, que inexplicablemente aparece rubia. Sobre esta cuestión, la respuesta la dio el propio Luck en una entrevista: “Nadie le dijo a Julieta sobre qué trataba la canción y un día antes de la filmación fue a la peluquería a teñirse de rubia, por eso cuando llegó al set la disimularon con unas extensiones coloradas”.

En el ADN

Detrás de toda conquista siempre hay un héroe que tiene una historia para contar con tintes dramáticos y puntos de quiebre. Y la suya no escapa a la generalidad. Es así que este joven cantante de 24 años, con nombre de villano de Marvel, en realidad se llama Juan Facundo Almenara Ordóñez, nació en Córdoba el 20 de febrero de 1999 (tiene tatuada en su pecho toda la provincia cual mapa geográfico) y tras una infancia con sueños de futbolista, sendas lesiones en sus dos rodillas le dejaron en claro a sus tan solo 12 años que su futuro estaría lejos de una cancha de fútbol.

Mentor de un ritmo que se basa en el cuarteto cordobés pero con agregados libres de Trap y Freestyle, Luck Ra se convirtió en los últimos años en el artista con más proyección de la música argentina. Hace un año logró su primer Premio Gardel en la categoría Mejor Canción de Cuarteto por su tema “Ya no vuelvas” cantado junto a La K'onga, y tres años atrás fue elegido para componer la canción oficial de Argentina cuando salió campeón de la Copa América en Brasil 2021. Aquí, con una inspiración a media asta, la tituló “El campeón”. La misma la cantó en los festejos de la Selección en el estadio de River Plate junto a Jimena Barón. Y si de artistas invitados se trata la cuestión, Luck Ra ya tiene experiencia en compartir grabaciones junto a Abel Pintos, La K'onga, Ke Personajes, Rusherking y Miranda.

Si bien el golpe de efecto en la incipiente carrera de Luck Ra es el hitazo del verano “La morocha”, la seguidilla de temas efectivos y pegadizos como “El campeón” y “Ya no vuelvas” le multiplicaron la agenda. Y si antes realizaba uno o dos shows por semana, hoy ya tiene un cronograma que va de lunes a lunes, en itinerantes noches donde no para de cantar sus mencionados éxitos y, por ende, facturar por varios ceros en cachets que superan las seis cifras. Tal es así, que su público ya tiene su noche cumbre, la del próximo 2 de marzo, cuando se presente en soledad en el estadio Luna Park, recital que promete ser el primero de una infinidad que su representante asegura que están al caer. Aunque no quieran reconocerlo públicamente, ya están en órbita un Movistar Arena y una gira por todo el país que incluiría al estadio Mario Alberto Kempes en su Córdoba natal, entre otras importantes ciudades de Argentina.