Sara Stewart y un un grupo de runners presentaron un amparo judicial para poder correr

El tema runners ya no no solo tiene que ver con la actividad física. Los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, en calidad de apoderados de la Fundación Apolo Bases Para el Cambio, acaban de presentar un recurso de amparo para frenar la decisión oficial de dar marcha atrás con la habilitación para salir a correr en espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El escrito fue acompañado por la firma de una decena de personas entre las que se destaca la presencia de personalidades como Sara Stweart Brown. De acuerdo a la presentación, prohibir el running es una "violación del derecho a la salud y la libertad".

"Hay una cuestión institucional, que tiene que ver con que Ginés González García reconoció públicamente que la restricción a los runners no tiene que ver con un argumento médico o técnico sino con una cuestión de marketing. Desde la perspectiva jurídica, restringir derechos a las personas por marketing es una locura y una aberración constitucional. Una política pública que va en contra de la evidencia es una política no razonable y, en consecuencia, inconstitucional", afirmó Santoro a NOTICIAS. Y agregó: "El ejercicio contribuye al fortalecimiento de las defensas, a las mejoras del estado anímico y psíquico de la gente. Por ende, si no hay riesgo de contagio y, por el contrario, correr mejora el sistema inmunológico de las personas, no hay ningún argumento sensato para restringirlo".

El amparo solicita que la Justicia declare la nulidad e inconstitucionalidad de la decisión gubernamental. "La norma cuestionada provoca una lesión enorme a principios básicos de la república y a las garantías constitucionales de la ciudadanía argentina, constituyendo ello un grave perjuicio para el colectivo ciudadano que se intenta proteger", describe el texto de los abogados patrocinados por Juan Martín Fazio.

Además de Stweart Brown, conocida runner en el ambiente porteño y ex pareja del periodista Jorge Lanata, el amparo fue acompañado por la firma de Angélica Catelin, Fabio Luis Marsetti, Sofía Cantilo, Diran Sirinian, Ángela Fabiana Hasbani, Alejandro César González Álzaga, Thomas Finsterbusch, Marcelo Cloppet y María Gabriela Rodríguez.

El amparo presentado en la Justicia: