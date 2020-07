Tinelli versus Lanata: de compañeros de trabajo a enemigos públicos

Estrellas del mismo canal y habiendo sido cercanos en algunas épocas por ser colegas, sus peleas públicas se intensificaron durante el 2020 y ya llevan acumulados varios rounds. Jorge Lanata y Marcelo Tinelli tuvieron un nuevo cruce mediático, que se sumó a otros que ocurrieron en las últimas semanas. Chicanas por el viaje de Tinelli a Esquel y críticas por sus vaivenes políticos son algunos de los conflictos por los que se enfrentaron.

Batallas. El último escándalo fue el lunes 29 de junio, cuando Lanata publicó en su programa de Radio Mitre audios entre el ahora presidente de San Lorenzo y Julio Grondona, del que se desprendían arreglos para beneficiar al club de Boedo. Rápidamente Tinelli salió a defenderse y apuntó contra el conductor de Periodismo Para Todos.

"Lo de Lanata me parece de cuarta, es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por (Daniel) Angelici", le escribió al periodista Ángel De Brito. Además, hizo un descargo en su Twitter poniéndose a disposición de la justicia y solicitando que algún fiscal investigara la filtración de las escuchas.

Sin escrúpulos, Lanata respondió en su programa: "Marcelo, por supuesto, no desmiente nada de lo que salió al aire porque no puede, es su voz. Lo que eligió es atacarme a mí y decir que yo soy de cuarta”, y puso en duda el profesionalismo de Tinelli como periodista: “Está cada vez más parecido a Cristina. Dice: 'calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado'. Marcelo, vos fuiste periodista hace muchas décadas, pero vos sabés que las fuentes no se revelan , sino lo tendrías que recordar. No entiendo cuál sería el problema de que yo publique algo”.

Los pases de factura públicos vienen en escalada en las últimas semanas. Cuando Lanata regresó con una nueva temporada de Periodismo Para Todos, lo hizo con un crítico informe sobre el panquequismo de Tinelli, que se había quejado en Twitter por el espionaje macrista. En la producción, mostraron viejos tuits de Tinelli a favor del macrismo, aunque ahora se acerque cada vez más al Gobierno.

Enemigos íntimos. Ambos acostumbrados a coquetear y discutir con el poder, terminaron peleándose por sus oscilaciones políticas. En el medio quedó imbricada la empresa que los cobija a ambos, el Grupo Clarín: dos de sus figuras se enfrentan continuamente y se dan con todo.

Es que, si bien ahora aparecen totalmente enfrentados, no siempre fue así. Se conocen desde hace 33 años, cuando Tinelli era periodista deportivo en el programa de Juan Alberto Badía y Lanata iba como invitado. Después, compartieron el mismo lugar de trabajo, se visitaron en sus programas, y esa cercanía laboral los hizo tener un vínculo por fuera, mostrando cierta buena onda entre ellos. “Es difícil. He estado en la casa, él ha estado comiendo en mi casa, hemos hablado mil veces, muchas veces en José Ignacio (Uruguay). Lo he tratado mucho, pero nunca se lo llega a conocer a Marcelo. Es un tipo que yo tengo que decir que no lo conozco”, había señalado Lanata semanas atrás, después de uno de sus cruces.

La aparente tregua que mostraron durante un tiempo parece estar rota. A principio de año, Lanata criticó a Tinelli por una campaña por la comunidad wichí que estaba haciendo el presidente de San Lorenzo, reprochándole no haberlo hecho en el 2013. Más tarde, lo chicaneó por su viaje a Esquel, sumándose a las críticas que hizo Alejandro Borensztein en una columna del Diario Clarín tratándolo de “pelotudo” y resquebrajando la disputa que se armó entre la empresa y el conductor de Showmatch.

Los últimos encontronazos fueron por las escuchas y el informe en PPT, que Tinelli decidió “ignorar”, dejando evidencias en Twitter de que estaba mirando a la competencia, Telefe. “Prefiero que Tinelli ponga ‘Lanata es un hijo de puta’. Poner lo de las tortas es una pelotudez. Siempre termina sorprendiéndome, y esto no lo digo para bien”, había replicado Lanata.



Adriana Amado, analista de medios, explicó a NOTICIAS: “Me parece que hay una conducta de un personaje siempre bastante crítico con el poder, como Lanata, con sus distintos grados, y un personaje que siempre terminó acomodándose al poder, como Tinelli. Ahí creo que hay una actitud política”.

La pelea es cíclica. En 2016, cuando Tinelli se medía como posible candidato, Lanata lanzó: “No creo que Tinelli tenga influencia política”. El comentario no le cayó nada bien al conductor de ShowMatch.

La grieta y los egos de dos estrellas que comparten canal parece imposibilitar la paz entre ellos. Por el contrario, la disputa está en escalada.