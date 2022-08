Scoring federal: ¿Cuántos puntos quita cada tipo infracción?

Lo que comenzó a proyectarse hace tiempo, y queera una deuda pendiente, se activó definitivamente y en todo el territorio argentino. Desde hoy comenzó a funcionar el “Scoring Federal”, un sistema unificado en el que cada conductor o conductora que cometa una infracción recibirá una quita de puntos que podrá causar que le suspendan la licencia de conducir desde 60 días hasta de manera indefinida.

A partir de hoy, cada jurisdicción que se adhiera deberá incorporar el sistema por medio de su Legislatura, Consejo Deliberante o área facultada para registrar la quita de puntos de la licencia de cada infractor según lo dispuesto. La Provincia de Buenos Aires fue una de las primeras en adherirse.

¿Cuántos puntos tiene cada licencia de conducir?

• Cada conductor tiene 20 puntos.

• Los puntos se irán descontando con cada infracción que se cometa.

• Los puntos quitados dependerán del tipo de infracción cometida: van desde 5 puntos hasta los 20 de una sola vez en casos como, por ejemplo los que sean detenidos corriendo picadas.

• Existe la posibilidad de recuperar puntos perdidos por medio de cursos

¿Cuántos puntos quita cada tipo de infracción?

• Manejar con licencia de conducir vencida: -5 puntos.

• Motociclistas sin casco: -5 puntos.

• Cruzar con el semáforo en rojo: -5 puntos.

• Circular sin la Revisión Técnica Obligatoria: -4 puntos.

• No llevar puesto adecuadamente el cinturón de seguridad: -4 puntos.

• Conducir con impedimentos físicos o psíquicos: -10 puntos.

• Manejar bajo efectos del alcohol, estupefacientes: -10 puntos.

• No respetar los límites de velocidad mínima, en menos del 30%: -5 puntos.

• No respetar los límites de velocidad máxima, en más del 30%: -10 puntos.

• Conducir estando inhabilitado o con la licencia suspendida: -20 puntos.

• Participar u organizar picadas o competencias de destrezas no autorizadas en la vía pública: -20 puntos.

¿Qué pasa si un conductor pierde los 20 puntos?

• Si se pierden los 20 puntos por primera vez: la licencia quedará inhabilitada por 60 días.

• La segunda vez: serán 120 días de inhabilitación.

• La tercera: 180 días de inhabilitación de la licencia.

• A partir de la cuarta vez, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente.

¿Puedo recuperar puntos antes de perder los 20 que tiene cada licencia?

Si las pérdidas de puntos fueran parciales, los conductores podrá recuperar 4 puntos luego de realizar un curso virtual gratuito al que se accederá a través de la web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. A este curso, los conductores particulares podrán realizarlo cada dos años y los profesionales cada año.

Para asegurar la efectividad del sistema, el mismo contará con una interacción entre el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat). De esta manera, los Centros de Emisión de Licencias de Conducir tendrán la información precisa y actualizada de cada conductor al momento de emitir la renovación de este documento. De esta manera se apuesta a lograr generar más concientización y que los conductores y conductoras manejen de manera más responsable y segura para todos.



por R.N.