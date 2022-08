Revolución de las viejas: las actrices de Hollywood que pelean su vigencia

El reciente video donde se la ve a la estrella de Hollywood Susan Sarandon con su piel tersa y una melena salvaje, luciendo joven y activa a la edad de 75 años, causó sensación en los última semana.

La consagrada actriz, que supo desde los inicios de su trayectoria explotar su sex appeal (así puede vérsela en "The Rocky Horror Picture Show", el atrevido musical con la que se lanzó su carrera), es una de las tantas figuras de Hollywood que tumban un mandato largamente repetido: cuando dejan de ser jóvenes, se las descarta.

Y es que Sarandon no es el único caso: en el año 1987, la estrella de "Thelma y Louise" y "Quédate a mi lado" compartió elenco con Michelle Pfeiffer y Cher en "Las brujas de Eastwick", una comedia negra con toques de magia y ciencia ficción.

Tanto Pfeiffer como Cher son al día de hoy mujeres exitosas, bellas y activas. Se la pudo ver a Cher en "Mamma Mía 2", luego de lo cual lanzó un álbum con sus covers de temas de ABBA.

En cuanto a Pfeiffer, un ícono de los 80s, acaba de interpretar a Betty Ford en la serie "The First Lady", donde se abordan las historias de las primeras damas de Estados Unidos.

Hace pocos años se pudo ver a Cher actuar y cantar en Mamma Mía 2, donde le canta el clásico de ABBA "Fernando" a Andy García.

La gran actriz británica Emma Thompson, en tanto, es otro caso: no sólo sigue siendo sexy a sus 63 años. No para de trabajar: recientemente se la pudo ver como la siniestra baronesa en "Cruella" y en "Buena suerte, Leo Grande": un film en el que interpreta a una mujer que le paga a un joven "taxiboy" para tener con él las experiencias sexuales que nunca pudo tener con su difunto marido.

Una película de reivindicación del placer femenino más allá de las edades, al igual que una discusión más allá de los cuerpos naturales, donde los cuerpos "viejos", también merecen ser amados: (AELRTA SPOILER) sobre el final del film, Thompson se anima a reconocer su cuerpo completamente desnudo frente a un espejo.

En "Buena suerte, Leo Grande", Emma Thomspon aprende a gustar de su cuerpo mientras explora su sexualidad junto a su joven amante.

Kim Bassinger se ha manifestado “orgullosa de haber enseñado a las mujeres a masturbarse” con sus icónicas escenas en "Nueve semanas y media". Cuando protagonizó este clásico thriller erótico junto a Micky Rourke corría la década del 80, y Kim tenía 33 años.

En 2017, treinta y un años después, Bassinger interpretó a Elena, una rubia experimentada que le enseña sobre el sexo a Christian Grey en "Cincuenta sombras más oscuras", secuela de "Cincuenta sombras de Grey". El encanto de la blonda que arrancó suspiros bailando "You can leave your hat on", seguía intacto más allá de promediar los 60.

Kim Bassinger, poco antes de comenzar a rodar "Cincuenta sombras más oscuras".

Un párrafo aparte merecen las icónicas amigas de Sex And the City. En su segunda parte, "And Just Like That", Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, y Cynthia Nixon también demuestran que la vida no se termina para las mujeres maduras. Aunque rayen los 60 (Parker tiene 57, Nixon 56) también hay tiempo para almorzar con amigas, disfrutar del sexo y divertirse posando frente al espejo del vestidor.

En "And just like that", Carrie y sus amigas proponen que sí, a las mujeres de la tercera edad les siguen pasando cosas en el sexo y en el amor.

"La revolución de las viejas" es el título del libro que recientemente lanzó la vocera del Gobierno Nacional, Gabriela Cerrutti. En él, Cerutti se despacha contra los prejuicios hacia las mujeres de tercera edad: “no somos viejas, la sociedad nos ve viejas”, dice la autora, quien reflexiona sobre la falta de buenos modelos de vejez para las mujeres.

En julio de este año, la autora, de cincuenta y seis años de edad, causó revuelo en redes cuando promocionó el sorteo de un juguete sexual en Instagram. Muchos usuarios salieron a cuestionar el accionar de la vocera presidencial. Contra ellos, la defensa de la sexualidad más allá de los roles y edades.

"La revolución de las viejas" es el libro donde la portavoz presidencial Gabriela Cerutti se anima a cuestionar los prejuicios sobre las mujeres mayores.

"La revolución de las viejas" de Hollywood a la política local, prueba la búsqueda de nuevos modelos de representación sobre lo que la tercera edad y especialmente para las mujeres, orgullosamente "viejas".