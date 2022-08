Tomás, el hijo de Sergio Massa, no se calla: de los “poderes jedi” al “tajaí?”

“Si tenes ganas de putear por política, a mí no me rompas las pelotas. Esto es todo jodiendo, no soy twittero, soy medio boludo nomas”, advierte em su cuenta de Twitter @totomassa_, Tomas “Toto” Massa, que comparte nombre con su padre, Sergio Tomás Massa, el “superministro” que esta semana se podrá al frente del Gobierno.

"Los cagones se tiran del barco, los buenos en serio se ponen la camiseta en las peores y luchan para revertir lo malo. A muchos se lo ofrecieron, a pocos les dio el cuero", escribió Toto Massa respaldando la llegada de su padre a ese lugar de poder.

Pero el joven que cursa el último año de la secundaria y es hincha fanático de Tigre, suele tomarse la política con humor. “Sergio Massa ministro de economía, desarrollo productivo, agricultura, 2 de carne, 4 de choclo, 1 de carne”, suscribió en la red social del pajarito el hijo de Massa y Malena Galmarini.

Allí comparte videos y memes en los que se habla de su padre. Una carta de un juego de rol donde el ex presidente de la Cámara de Diputados aparece como un mago “capaz de unificar”.

“STM hoy reúne un consenso galáctico que va desde Moria a la TPR, pasando por la Embajada y la BRESH, es el momento de la película donde independientemente de cuanto se odian los personajes todos se juntan a rezar por que la nave de Will Smith atraviese el escudo alienígena”, retuitea al usuario @tomasrebond.

Y contesta a quien lo cruce. “Ya estarán laburando en el Estado, los parásitos se reproducen más rápido de lo normal”, le escriben tras una nota de Gente que cuenta su presenta. “Para nada. Laburo para el club que amo, de lo que sea que pueda ayudar, con tan poca experiencia y edad y me dedico estudiar para algún día ser alguien y no p***** gente por Twitter, jajaja”, cruza.

“Contanos qué tal es Moría de abuela”, le piden. Su respuesta llega dos horas después: “Muy divertida, es literalmente LA ONE”. En su Instagram, donde tiene más de 5 mil seguidores, tiene una foto familiar con la actual pareja de su abuelo Fernando “El Pato” Galmarini, Moria Casán.

“Tu viejo es consciente de que la gente cree que es un jedi por haber tirado una botella de plástico con la mente. Por favor decime que sí”, hacen referencia al video viral donde se señala a Sergio Massa como “el elegido”. “Ayer lo agarre viendo ese video, jajaja”, confiesa Toto Massa en respuesta.

“Qué recordás de la campaña de tu viejo del tajaí?. Qué risa!!”, le preguntan. “Que por el spot ese me pegaron terrible boludeo en el colegio”, contesta sin pudor. Sus enojos se reservan para las derrotas deportivas del club del que es hincha.

Y el fútbol domina en casi todos sus posteos. Comparte “saludos” de Ricardo Carusso Lombardi de cuando dirigía a Tigre. Y fotos con sus ídolos: “Un capítulo más de Toto viviendo de STM”, escribe en Twitter compartiendo imágenes suyas de chico, junto a Diego Maradona, Messi y el tigrense Juan Román Riquelme.

Bromea con lo que hubiese sido el año en el fútbol argentino con un retuiteó a un hincha que sube memes con las caras de Cristiano Ronaldo con la camiseta de River y Lionel Messi en Aldosivi.

También sube él una foto de Sergio Massa con el jugador del PSG. Ambos sostienen una camiseta de Tigre: “Ahora que es Min de Eco lo podemos confirmar”, bromea sobre la incorporación de Messi al Matador con la simpatía heredada de su padre.

por R.N.