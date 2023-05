Época de naranjas: ¿cómo ayudan a bajar de peso y reducir grasas?

La naranja es una fruta de estación, dentro de los meses de otoño e invierno, y dispone muy buenos aportes en lo que es fibra, vitamina C e hidratos de carbono. Lo recomendable para los especialistas es incorporarlo en el desayuno y la meriendas, para sumarlo a alguna infusión con tostadas. Así se añade un alimento de estación, aportando calorías y minerales, a las comidas de todos los días.

“Podemos afirmar que al incorporar fibra nos da saciedad y nos colabora en el descenso de peso. Si hacemos una revisión de las investigaciones al respecto, tal vez esta afirmación no se pueda hacer tan lineal. Pero en la práctica diaria, si podemos afirmar que al incorporar una fruta en el desayuno o merienda (la porción sugerida es tres frutas al día, variándola) es muy recomendable para mantener un peso saludable o descenderlo”, señala Candela Lepera, nutricionista especializada.

La naranja tiene aportes de hidratos de carbono, fibras, minerales y, principalmente, se asocia al aporte de vitamina C. “En la prensa popular es que la vitamina C puede curar un resfriado común. Sin embargo, las investigaciones sobre esta afirmación son controversiales. Hay personas que esas dosis de vitamina C les colabora en la prevención del resfriado y hay personas que no”, aclara la nutricionista y añade: “Lo que buscamos es cubrir la dosis de vitamina C diaria. Eso se puede cubrir con dos naranjas grandes, dos kiwis o una taza de frutillas”.

Según la especialista, las personas fumadoras deben aumentar la dosis diaria. Para ellos, aproximadamente, se propone que le sume una mitad más. Por otra parte, Lepera explica: “Hay estudios que establecen mejoras en los valores de colesterol, pero no son contundentes los resultados de estas investigaciones. La naranja tiene buen aporte de fibra y podemos asociar ese beneficio a la salud, desde un lado del intestino y a la microbia intestinal”.

La naranja debe ingerirse en desayuno, merienda o como postre. Incluso, se puede incorporar en ensaladas en las comidas del día. Lo que se recomienda es pelar la naranja y comerlo inmediatamente. No se recomienda exprimirlo y dejarlo en la heladera, debido a que la vitamina C es un componente que se oxida y, a medida que pasa el tiempo, pelado o exprimido se van perdiendo los nutrientes.

Sobre el interrogante sobre si los valores nutrientes que un jugo de naranja comprado ofrece las mismas propiedades que una naranja recién exprimida, la nutricionista es concluyente: “La naranja es recomendable consumirlo en crudo porque de esta forma consumimos todos los nutrientes, como la fibra, que es muy importante. Cuando se exprime se va perdiendo parte de la fibra. Es relevante que para las personas con diabetes o que buscan descenso de peso que coman la naranja entera. Al exprimirla se pone muy disponible el azúcar de las naranjas y no colabora con el manejo de la diabetes ni con la baja de peso”.