¿Tini Stoessel hizo plagio?

La cantante Tini Stoessel estrenó “Cupido”, su nueva canción y videoclip, justo el Día de San Valentín.Y muchos señalaron en redes que el video de la canción tiene varios puntos en común con el de otra cantante: Ariana Grande, quien en en las imagenes de “In my head”, luce una estética similar a los que usa aquí la cantante de “Fresa”, que también se mueve constantemente en una suerte de cubículo blanco.

Hay recursos parecidos en ambos videos: en el de Tini, hay brazos y piernas flotando en el aire los cuales tiran flechas con arcos, y en el de Ariana Grande también hay piernas flotando en el espacio. Los tuiteros compartieron comparaciones e incluso un video donde se juntan ambos videoclips, exponiendo sus similitudes.

No es la primera vez que Tini es acusada de plagio. Cuando estrenó el videoclip de su canción “Bar”; que grabó en colaboración al cantante L-Gante y que a la fecha lleva 231 millones de reproducciones en YouTube, algunos fans del fútbol acusaron a la cantante de que la coreo que hacía en el mismo en realidad eran unos pasitos que había hecho el futbolista Alejandro “Papu” Gomez. En esta ocasión, los fans del futbolista también crearon un video con la comparación.

Más allá de las acusaciones, y del límite delgado que hay entre “plagiar” e “inspirarse”, también hay quienes destacan que Tini no es quien plagia, si no quien es plagiada. De hecho en septiembre del año pasado, la cantante rumana Andra Gogan, quien es fan de Tini y quien se inspiró en sus looks para sus shows. “Soy una gran fanática de Tini Stossel, así que recreé algunos de sus outfits para mi concierto”, admitió la cantante.

La comparación entre el look de Andra Gogan y Tini Stoessel.

Y antes, en 2020, la cantante Floppy Tesouro lanzó el videoclip de su primer tem musical, “Ojo por ojo”; y las “tinistas” se volcaron a las redes para denunciar los parecidos entre una escena del mismo y una del videoclip “Ella dice”, de Stoessel: en ambos, las cantantes están dentro de una bañera.

Comparación entre Tini Stoessel y Floppy Tesouro en sus respectivos videoclips.

En esa oportunidad, Tesouro salió a aclarar la similitud: "¡Esto es espectacular! Hay dos cosas que supuestamente fueron plagio. Pero cero plagio. Tini es una bomba, me encanta como artista y ojalá tenga su carrera. Ella, musicalmente me encanta, pero honestamente no fue plagio en absoluto. La única coincidencia es que mi productor fue su primer productor, Sebastián Mellino", declaró Tesouro, y agregó: “​​Tini, ¿vos me vas a decir que no hay otras cantantes que no usaron la bañera? ¡Tengo miles para decirles! ¡Miren videoclips! La bañera es lo que todas deseamos. No es plagio, es casualidad. Nos ha gustado lo mismo".

por R.N.