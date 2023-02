Cómo funcionan las pistolas TASER

“Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición”, fueron las declaraciones del ministro de seguridad porteño, Marcelo D Alessandro, tras conocerse la muerte de la agente Maribel Salazar, perteneciente a la Policía de la Ciudad.

La mujer de 36 años falleció luego de ser baleada por un hombre en la estación Retiro de la línea C del Subte. Y diversos referentes de Juntos por el Cambio renovaron su reclamo para que la Policía de la Ciudad puerta portar armas no letales, la más solicitada de ese tipo de dispositivos son las conocidas como pistolas Taser. La denominación TASER proviene del acrónimo de Thomas A. Swift's Electric Rifle, que está basado en el título de la novela "Tom Swift and his electric rifle", cuya autoría se debe a Victor Appelton, que fue fuente de inspiración para el diseño del arma.

”Su mala utilización puede llevar a casos de trato cruel, inhumano o degradante o incluso tortura, en casos en los que su uso no ha estado justificado o ha tenido una intención de castigo. Se ha documentado casos en los que incluso la muerte de algunas personas ha estado relacionada con el uso de este tipo de armas de electrochoque. Debido a las consecuencias que tiene el empleo de las mismas”, señaló Amnistía Internacional, organización en favor de los derechos humanos. Los casos observados se verifican en personas de mucha edad e individuos con alguna discapacidad o condición congénita.

El dispositivo TASER es un arma de electrochoque que al ser usada sobre el cuerpo de una persona -o animal-, incapacita temporalmente. Este dispositivo no letal dispara dardos electrificados o también puede ser presionada directamente contra una persona para inmovilizarla. Los dardos pueden o no penetrar la piel, según el fabricante. Si bien se estima que el uso no llega a ser letal, las descargas eléctricas producidas contraen violentamente los músculos del cuerp, y pueden llegar a causar dolor intenso.

Según la publicación Information Technology, la tecnología de las TASER genera una descarga eléctrica temporal de alto voltaje y baja corriente para anular los mecanismos de activación muscular del cuerpo. El receptor se inmoviliza a través de dos sondas metálicas conectadas a través de cables al dispositivo de electroshock. Quien recibe el impacto siente dolor y es paralizado momentáneamente mientras se está aplicando una corriente eléctrica.

Los circuitos internos de la mayoría de las armas de electrochoque son bastante simples. Diseñados con dispositivos electrónicos, suelen incluir un oscilador, un circuito resonante y un transformador elevador o un multiplicador de voltaje de diodo-capacitor para lograr una descarga de alto voltaje alterna o una descarga directa continúa.

El cable inferior se dispara en un ángulo de doce grados, lo que crea la propagación de la sonda. Esta propagación es importante, porque el impulso eléctrico que viaja de una sonda a la otra es lo que genera disfunción motora. Por lo tanto, cuantos más grupos musculares haya entre las sondas, más “bloqueo” se obtiene en su objetivo, que es lo que está buscando.

Cuando se les dispara, las personas no son capaces de controlar sus acciones debido al disparo de alta tensión. En ese instante, el impacto y la descarga anulan el control muscular voluntario. La mayoría de las víctimas caen, por lo que se utiliza para someter a la gente en altercados policiales. Este tipo de armas, dentro de los departamentos policiales, son empleadas por las fuerzas de seguridad de distintas regiones urbanas de Estados Unidos.

Como toda arma diseñada en forma de pistola, cuando la seguridad está activada, no se puede disparar la carga. Los últimos modelos de la TASER vienen equipadas con un dispositivo de grabación de audio que almacena información sobre cuándo se disparó el arma o si la seguridad estaba apagada. Esta información se almacena en un archivo para ser usado como evidencia.

La cantidad de corriente generada depende de las capacidades de aturdimiento que el usuario decida aplicar. En líneas generales, una TASER funciona entregando alto voltaje, pero bajo amperaje. La pistola ofrece un choque potente, pero temporal en lugar de una carga sostenida y mortal.

El voltaje de salida está en el rango de 100 V: se calcula que la intensidad de salida de corriente está en el rango de 100 a 500 mA; la duración del impulso individual está en el rango de 10 a 100 µs (microsegundos); mientras que la frecuencia de impulso está en el rango de 2 a 40 Hz; la carga eléctrica suministrada está en el rango de 15 a 500 µC (microcoulombs); finalmente, la energía suministrada está en el rango de 0,9 a 10 J.

