Yanina Latorre vs Stefi Berardi: los cruces más picantes de las rivales de LAM

Yanina Latorre y Stefi Berardi, panelistas de LAM (América), mantuvieron un fuerte cruce recientemente producto de la escandalosa separación entre el actor Fede Bal y Sofía Aldrey, a raíz de presuntas infidelidades cometidas por él. Todo empezó luego de que Berardi negara la existencia de los supuestos chats que probarían que ella fue una de las tantas conquistas de Bal mientras se encontraba en pareja.

Y el escándalo recrudeció luego de que Berardi advirtiera a la panelista Marcela Tauro (Intrusos) que le iniciaría acciones legales, si llegaba a mostrar esos presuntos chats. “Si muestran los chats tendré que hablar con (Fernando) Burlando y Martín Leguizamón para saber qué tendría que hacer”, adelantó cuando le preguntaron por el tema. Pero Latorre interrumpió para cuestionar a Berardi.

“Pero si (el chat) es supuesto, ¿para qué vas a demandar? Yo te digo, el que nada hace nada teme. En esto te autoincriminaste, porque si vos estas en tu casa y llamás a un abogado y amenazas con un juicio te autoincriminás”, comenzó Latorre su intervención, pero luego hizo una revelación: “la que tenía los chats soy yo, y yo nunca hubiera mostrado un chat tuyo. Yo que soy buena compañera y tengo códigos, yo no vendo a mis compañeras. Vos acá te apurás, quedas mal, todo el mundo ya da por hecho que están los chats, y todos los chats que yo tengo no son ni truchos ni supuestos, y te incriminás sola”, disparó Latorre.

“No se qué es lo que tienen”, insistió Berardi. “Me trataste de mentirosa muchas veces. Siempre me desacreditar como profesional y ahora actúas como una cagona, te atajás, y quedás mal”, retrucó Latorre. La polémica fue aumentando en tensión y el conductor Ángel de Brito debió pedir un corte publicitario.

Pero el conflicto entre ambas siguió en redes, donde Latorre sacó a relucir varios casos en los que Berardi habría mostrado públicamente chats privados de varias estrellas. “Nunca publiqué supuestos chats sexuales de nadie. Ni de enfermedades ni nada delicado. Mucho menos sin consultar antes con el protagonista. El chimento de 1990 donde a nadie le importaba una mierda no va más”, se defendió Berardi en su cuenta de Twitter. “Y cuando dijiste que Camila de Gran Hermano era una chica trans? No califica ni a chisme de 1990, lo leíste en Twitter en 2023. Fin”, rebatió Latorre.

La relación entre ambas panelistas ha tenido en el pasado otros cruces. Cuando, en diciembre de 2022, Marixa Balli entró de panelista a LAM, la bailarina se quejó de que Yanina Latorre no la había saludado cuando la sumaron al grupo de Whatsapp de panelistas. En ese momento, Berardi se metió en la polémica: “A mí me saludaste, Yanina, el primer día que entré. Y yo dije: ‘Ay, qué macanuda’ porque me daba miedo”, le objetó a Latorre. La rubia, furiosa, le respondió: “Cómo te gusta, Estefi... Qué vida al pedo debés tener para estar buscando pelea, de verdad te digo. Es triste trabajar de agarrarte de mí, la número uno del programa. Voy a hacer como que no existís. Esta piba me tiene harta. Dios”.

Poco antes, en noviembre, en medio del debate de la primera derrota de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. Latorre se mostró optimista. "Es un juego... Aparte México empató que nos toca el sábado, tenemos que ganar sí o sí", opinó. "Paredes se comió dos pelotas; De Paul pateó mal", manifestó Berardi. "Cómo te gusta buchonear gente, eso es lo único que no hay que hacer”, disparó Latorre, quien acusó a su compañera de ser “patotera”.,

La pelea detrás de Rodrigo De Paul venía de en julio de 2022, Latorre y Berardi tuvieron otro cruce a raíz de la escandalosa separación entre el futbolista y la modelo Camila Homs. Las panelistas comenzaron a debatir sobre cómo compartirían la custodia de sus hijos, y Latorre comparó la situación con la que habían pasado la China Suárez y Benjamín Vicuña.

“Yanina, recién nombraste a la China, que vos la re criticas si se va con el novio 15 días y De Paul está todo bien y que corresponde”, cuestionó Berardi. Latorre replicó: “No, yo la critico porque nunca está y es la mamá”, y agregó: “Igual, vos tenés ganas de pelear conmigo. Tiene una obsesión conmigo”, dijo la rubia sobre su compañera.

En abril, las panelistas también tuvieron una pelea, nuevamente por el escándalo entre De Paul, Homs, y Tini Stoessel, la nueva actual pareja del futbolista que, según Homs, fue la tercera en discordia mientras ellos aún estaban juntos. Berardi expresó que según su información, el jugador y la cantante de “Fresa”, “estaban parando en una playa”.

Latorre la interrumpió y dijo: “Acá me dicen ellos que alquilaron una casa", contradiciendo los datos de la otra panelista. "Yo hablo con protagonistas", agregó, dando a entender que las fuentes de Berardi provenían de terceros. A esto, la otra panelista de LAM, contestó, irónica, que le parecía “desprolija” la forma en la que De Paul manejaba su privacidad, pero “no tenía la información tan detallada como la tenía Yanina”. “Lo mejor sería que me mires a la cara en vez de bardearme y mandar tuits, cuando cuento el relato”, la interrumpió Latorre.

Y los cruces entre ambas incluyen también las distintas posiciones en la separación de Zaira Nara, ahora en pareja con Facundo Pieres, el polista que alguna vez fue novio de Paula Chaves, amiga de la hermana de Wanda. Berardi había negado la versión de Latorre que terminó probándose cierta.

por R.N.