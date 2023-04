Trastienda del pase de Marcelo Tinelli de El Trece a América

Tras un 2022 en el que no cubrió sus expectativas, Marcelo Tinelli abandona la pantalla de El Trece luego de 17 años para desembarcar en América como conductor y gerente. Para el canal que es propiedad de Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, es una apuesta significativa en lo económico. Pero si tiene éxito, les permitiría validar los 58 millones de dólares en los que está valuado y eventualmente tener nuevos oferentes: durante el verano, Marcelo Fígoli, dueño de Alpha Media pujó con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano (la otra mitad del Grupo América es de Belocopitt, dueño de Swiss Medical).

El ACUERDO

También durante el verano, y tras desechar sendas ofertas, se cocinó en Punta del Este el desembarco de Tinelli, a quien El Trece ya había parcialmente descartado: a fines del 2022 se grabó un ciclo de “Canta Conmigo Ahora” con Manuel Wirtz como conductor, pero el programa no se emitió y probablemente nunca salga, ahora que se confirmó el pase de canal de “El Cabezón” a América.

La debacle de Tinelli en El Trece empezó según su análisis en la post pandemia. La vuelta en el 2021 tras el parate del 2020 fue con "bailarinas todas con barbijo”. “No me sentía cómodo yo”, explicó el conductor del "Bailando", quien volvió en el 2022 con nuevo formato. Un aggiornamiento que no resultó: “No sé si era el formato que más me hacía sentir cómodo", agregó Tinelli.

La incomodidad en ambos casos podría ser otra: un rating que ya no acompañó y eliminó al otrora popede la tevé del top 5 global de los programas de las señales de aire, pero también del podio anual de El Trece. Eso remarcan en el canal que todavía maneja Adrián Suar, quien niega también los rumores de renuncia.

Lo más exitoso del 2022 fue el reality de Telefe “Gran Hermano”, que promedió 19,4 puntos, seguido por “La Voz argentina” con 14,2 y, tercero “MasterChef Celebrity 3” con 14,1. Y en El Trece, Tinelli perdió la corona con “El hotel de los famosos”, que promedió 10,5 puntos, seguido por los 10,3 de un especial del mismo ciclo, y por los 9,5 de “Los 8 escalones del millón”, el hit de Guido Kaczka, la nueva estrella del canal.

El OCASO DE TINELLI

Así, el 2022 marcó el definitivo ocaso de los divos y divas de la tele: Mirtha Legrand tuvo un regreso tibio, Susana Giménez apenas apareció para un especial mundialista, y Moria Casán duró poco más de tres meses en el aire de El Nueve con su late night “Moria es Moria”.

Tinelli tuvo una primera temporada de “Canta Conmigo Ahora” con un promedió 9,3 puntos, pero la segunda solo llegó a los 6,3. Una baja sensible respecto de los “casi 15 puntos de rating de promedio (del 2019), que nos fue muy bien", destacó Tinelli al despedirse de El Trece. Números que para el canal de Constitución son magros, pero para América puede ser un rescate: según Ibope, el canal ocupó en el 2022 el cuarto puesto en la franja de 12 a 24 con 1,6, apenas una décima arriba de El Nueve (la TV Pública salvó el año con el Mundial y fue tercera).

EXPECTATIVAS

Tinelli se entusiasma con la posibilidad de recibir un buen piso de Ángel De Brito (va a ir pegado a "LAM" desde las 22 hasta las 24, desplazando seguramente a Fer Dente), y poder entonces sí ganarle con comodidad a El Nueve, que tiene un prime sólido desde hace años con “Bendita” y su noticiero.

América reforzó desde hace un tiempo sus mañanas y tardes, con Nicolás Magaldi en "Epa!" y Luis Ventura junto a María Belén Ludueña en “Invasores de la TV”, que juegan en tándem con el “Intrusos” de Flor de la V. Un esquema que seguramente se refuerce con un programa satélite del "Bailando", y un envío semanal de viajes que conducirá “El Tirri”, primo de Tinelli. Un programación modesta (algunos incluso la tildan de “low cost”) en la que el conductor sería la estrella, con un "Bailando" que apuesta a figuras de cabotaje, ex participantes de "Gran Hermano" y parientes del clan Tinelli (ver recuadro), para linkear con la tele vintage y familiar que engancha a la clase media.

Para Jorge Rial, firme detractor de América, es "una vuelta a los 90”. “Faltaba Menem nada más. Yo esperaba de Tinelli una vuelta con algo nuevo, romper ciertos hábitos que tenemos los que ya tenemos cierta edad y una trayectoria. Nos quedamos en ciertos lugares de comodidad. ¿El 'Bailando'? Los últimos no fueron buenos. Yo esperaba una ruptura, algo. Pero bueno, hay que esperar, no es un lugar fácil y él lo sabe. Igual siempre es bueno que esté Tinelli en la tele ", evaluó Rial.