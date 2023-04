La reinvención de Susana Giménez: una diva en streaming

Ya pasaron más de tres años desde que Susana Giménez dejó su tradicional ciclo semanal en la pantalla abierta, sin contar algunos especiales en el 2021 y el 2022. Sin embargo, nunca deja de estar presente. Y no solo eso, sino que sabe reacomodarse a los tiempos que corren para no perder vigencia.

Desde “Hola, Susana” en versión diaria, pasando por un formato semanal de los domingos, a especiales esporádicos, para finalmente volcarse de lleno a las plataformas con “LOL: Last One Laughing Argentina”, un reality show de humoristas. Susana es camaleónica y, a pesar de que a sus más de 70 años prefiere pasar más tiempo descansando que trabajando, está claro que no le gusta pasar de moda y no va a dejar que nadie ocupe su lugar.

MULTIPLATAFORMA

Luego de un 2020 prácticamente sabático y con la mudanza a Uruguay en el medio, Susana activó motores en los últimos dos años para no quedarse atrás. En el 2021 hizo el especial con Wanda Nara y Mauro Icardi en París después del “Wandagate” y en el 2022 presentó otro especial junto al colombiano

Sebastián Yatra. Cada uno de los programas salió al aire por Telefe, pero tuvo una versión extendida en Paramount+.

Luego hizo algo inesperado, salió del paraguas de Paramount y volvió a la actuación con un papel en la serie “Porno y helado”, de Martín Piroyansky, para Prime Video, y ahora, se presenta en un nuevo desafío con “LOL” para la misma plataforma.

“Estoy en el streaming porque es la modernidad. Es donde tengo que estar. Acepté hacer esto, que no era lo mío, porque sentí que es lo que hoy hay que hacer”, dijo la conductora en una entrevista para La Nación, reconociendo que se quería probar en un reality show “porque hoy todos hablan de eso”. De hecho, desde su estreno en Prime el 17 de marzo, sigue siendo el contenido más visto dentro de la plataforma.

DEMORADO RETORNO

Hace más de 30 años que Susana es la figura indiscutida de Telefe, desde que desembarcó en el canal de las pelotas con su ciclo diario “Hola, Susana” en 1992 y, como toda diva, quiere que la consientan y la persigan.

La conductora sigue contratada por Paramount, la empresa que engloba a Telefe, y su regreso para el 2023 fue anunciado con bombos y platillos, aunque su vuelta a la televisión abierta sigue siendo una incógnita.

Este verano, los directivos de la multinacional viajaron a Punta del Este con propuestas para que ella volviera a la pantalla chica. Sin embargo, no encontraron un formato innovador que la seduzca.

La posibilidad más certera y con el visto bueno de la diva es recuperar la clásica propuesta “susanezca”, con living de invitados, sketches y juegos. En la señal esperaban tenerla al aire con su tradicional programa para el

segundo semestre del año, pero la conductora ya adelantó que no sabe si va a llegar porque tiene “otros compromisos y cosas por hacer”.

Quienes la conocen aseguran que, por un lado, es difícil que vuelva a instalarse en la Argentina para hacer un formato semanal porque está muy tranquila en su chacra de Punta del Este, y tampoco se sentiría cómoda volviendo en un año electoral, tan atravesado por la actualidad política.

Si bien Paramount está a disposición para poner la maquinaria en marcha ni bien ella lo decida, se sabe que nadie es imprescindible y el canal sigue liderando y apostando a nuevas figuras, como el caso de Wanda Nara en la conducción de "Masterchef". Y si hay algo que le pone los pelos platinados de punta a Susana es que la comparen con Wanda. De hecho, la misma botinera tuvo que desmentir un rumor que decía que la habían hecho teñir de morocho para que la diva de los teléfonos fuera la única blonda de la señal.

Además, hay otros indicios de rispideces en el vínculo con Telefe. Trascendió públicamente que Susana es una fiel televidente de “Los ocho escalones del millón”, el programa de preguntas y respuestas de Guido Kaczka de El Trece. No solo eso, la conductora declaró que no mira “Gran Hermano”, el programa insignia y éxito del canal de la familia.

Ya sea en televisión abierta, en plataformas de streaming, conduciendo, actuando para series o arriba de las tablas, Susana sabe que una diva se debe a su público. Y no va a dejar que nadie le arrebate el lugar que supo conseguir a base de carisma y trabajo.