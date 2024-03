Relato Milei: puntos en común con Trump, Bukele y Abascal

El conductor y humorista estadounidense Jimmy Kimmel resumió la Conferencia de Acción Política Conservadora, también conocida como CPAC, como la “reunión de los republicanos de derecha más locos del país”. “Es la cumbre de quién no aceptará los resultados de las próximas elecciones", continuó. “¿Y los ponentes? Terraplanistas y todo eso, con algunos dictadores extranjeros y depredadores sexuales mezclados”.

La CPAC, antigua reunión de una parte representativa del Partido Republicano, se convirtió este año en el escenario global para las derechas del mundo convocadas por las bases MAGA del partido: Make America Great Again, la línea del ex presidente Donald Trump. El magnate, favorito en las internas del partido, fue justamente el principal orador entre una decena de referentes mundiales donde se apuntaron el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, el español Santiago Abascal, el brasilero Eduardo Bolsonaro, y varios líderes europeos, de Volodomir Zelensky a Liz Truss, la ex primera ministra británica.

Casta

El ex presidente estadounidense prácticamente se ha consagrado ya como el elegido en la interna republicana. Si su principal contendiente Nikki Haley aún sigue en carrera, no habiendo ganado una sola de las paradas regionales, es porque todavía no está claro el escenario legal de Donald Trump: la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si lo condena por los ataques al Capitolio de 2021, y lo inhabilita para volver a la Casa Blanca.

El ex presidente finge demencia frente a esa posibilidad, pero apura el debate para definir a su vicepresidente: quien puede quedar al frente de la fórmula si es proscripto. En esa elección, Trump separa a fieles de viejos y potenciales traidores, con la misma lógica que exhibe hoy en la política argentina Javier Milei.

Mientras tanto, también como Milei, el estadounidense concentra sus máximas de campaña en una vuelta a la presidencia para limpiar del poder a la vieja política que vive del Estado, y lograr un cambio cultural.

Trump ya ha expresado su deseo de despedir a funcionarios de carrera del gobierno, acusándolos de socavar su agenda mientras estuvo en el Salón Oval. Y buscará revancha contra Joe Biden, en represalia por los cargos penales que enfrenta.

Motosierras

El discurso del recorte del Estado se escuchó a coro en la CPAC. No solo de boca de Javier Milei, quien tuvo tras bambalinas un esperado encuentro con Trump. También abonó a la idea la ex primera ministra británica y libertaria Liss Truss, quien fue más allá: “Los conservadores están operando ahora en lo que es un entorno hostil y esencialmente necesitamos una bazuca más grande para poder cumplir”. En su discurso de 15 minutos apuntó contra el “Estado profundo”, gobernado por la izquierda.

Acompañada por el ex líder del Partido Brexit, Nigel Farage, Truss aseguró: “Tenemos un nuevo tipo de economía en Occidente. Se llama wokenomics”. Así profundizó en la idea del capitalismo progre y de empresarios amigos, en sintonía con la narrativa inspirada por Steve Bannon, el ex estratega jefe de la Casa Blanca, hoy vinculado a movimientos nacionalistas globales de extrema derecha. La ex primera ministra británica sostuvo que la izquierda se ha infiltrado en instituciones públicas y privadas, y ha saboteado los esfuerzos por recortar impuestos y reducir el tamaño del gobierno en propio beneficio. Solo le faltó la palabra casta al discurso para una sintonía pura con la prédica mileista.

Mano dura

"El pueblo de El Salvador ha despertado, y ustedes también pueden hacerlo", arengó el recientemente reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante un auditorio mayormente estadounidense –allí estaban también otros latinos, como la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich- frente al que expuso su plan de guerra contra el delito.

En un "no la ven" a lo Milei, marcó que muchas de las grandes ciudades de Estados Unidos estaban "en declive" y se habían convertido en "lugares donde el crimen y las drogas son la norma diaria”. Bukele, exalcalde de la capital de San Salvador, llegó a la presidencia en 2019 con la promesa de terminar con la violencia de las pandillas y la corrupción. Y lo logró. Pero en el proceso llevó a cabo arrestos masivos : 75.000 personas han sido detenidas bajo las medidas de emergencia que se han extendido repetidamente, lo que alarma a los grupos de derechos humanos. Pero con un apoyo superior al 80% en las urnas avalando sus políticas, despertó admiración entre los latinos republicanos que buscan emularlo.

“Las élites globales odian nuestro éxito y temen el suyo”, les dijo a ellos Bukele en su discurso. En sintonía plena con el del español Abascal. “El socialismo busca criminalizar a los pueblos que se defienden, y a los gobernantes que protegen las vidas de sus ciudadanos frente a las mafias de la droga o de la inmigración”, marcó el líder de Vox, quien apuntó a su vez contra las medidas ecologistas que empobrecen a la clase media en Occidente pero enriquecen a China, la prédica conservadora global.