Guerra de memes: el trolleo de Donald Trump a Biden

Todo indica que en noviembre de este año se vuelven a cruzar Donald Trump y Joe Biden. El enfrentamiento electoral promete revivir los aspectos más cuestionados y controvertidos de la campaña de los dos candidatos presidenciales. Cada uno, en su respectivo partido político, triunfó las primarias de manera abrumadora. Por ese motivo la cuenta regresiva para volver o quedarse en la Casa Blanca, ha comenzado.

Trump ganó a su contrincante, Nikki Haley, las primarias republicanas de Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Maine, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Massachusetts y California. Cada estado grande que estuvo a su favor acercó al temperamental expresidente cada vez más a una campaña electoral general contra su vencedor de 2020. Las últimas encuestas muestran que tiene al menos las mismas posibilidades de ganar que la vez anterior. Oficialmente, el expresidente es el candidato republicano al superar el número mágico de 1.215 delegados.

Por otro lado, los demócratas están profundamente preocupados, dados los bajísimos índices de aprobación de Joe Biden y las crecientes dudas del público sobre si el presidente con más edad de la historia está en condiciones de cumplir un segundo mandato que terminaría cuando tenga 86 años. Si bien la recuperación económica es latente y el mandatario fue confirmado por su partido como el postulante oficial, al lograr que su rival, el congresista Dean Phillips, suspenda su campaña; la opinión pública observa con preocupación ciertas declaraciones en los medios del presidente.

En sus presentaciones públicas, los deslices, bloopers y lagunas de Joe Biden llegaron a ser contenido para la elaboración de punzantes memes, por parte de los usuarios de redes sociales que apoyan a Donald Trump. Estas imágenes fueron replicadas en la cuenta oficial del candidato presidencial republicano, que disparó contra los aspectos físicos, mentales y verbales de su rival. Un aspecto que ciertamente sorprende, ya que la diferencia de edad entre los dos políticos es de apenas cuatro años. Pero los contenidos memeticos es un recurso que ex conductor de The Apprentice no va a dejar de utilizar.

"Dentro de una burbuja", dio a entender la cuenta @realdonaldtrump, perfil oficial de Donald Trump, sobre el actual presidente estadounidense. Un aspecto que viene replicándose repetidas veces en la verborragia del dirigente republicano.

Siguiendo la misma linea, el ex mandatario también cuestiona la política migratoria gubernamental. Esta vez fusionando un video de decenas de inmigrantes traspasando los limites de distintas vallas y superando a los guardia fronterizos. Todo a la vista de Biden, que disfruta de un helado.

Un ejemplo similar al anterior se dio con dos imágenes. Por un lado un grupo de militares tratando de controlar a un tumulto en un país de Medio Oriente. Mientras que la otra fotografía esta Joe Biden tomando sol en una reposera.

Siguiendo el aspecto internacional, los usuarios de Trump subieron un flyer "electoral" de la formula Biden- Harris junto con la imagen del presidente ruso Vladimir Putin. "Endorsed by Vladimir Putin", se puede leer debajo de la imagen de los madatarios.

No todas las imágenes utilizadas fueron manipuladas con distintos programas deepfake o de IA. Algunos memes contra Biden fueron creados por hechos reales que el mismo presidente protagonizó. Tanto cuando el octogenario político cayo de las escaleras de un avión o quiso estrechar la mano al aire, el material que los trolls de Donald Trump manejan pueden inclinar la ventaja a favor del republicano, por lo menos en la guerra de memes de las redes sociales.