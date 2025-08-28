Los piedrazos a Milei en las tapas de los diarios brasileros

Javier Milei sufrió un ataque en plena caravana de campaña en Lomas de Zamora y la noticia cruzó de inmediato la frontera. Folha de S.Paulo y O Estado de S.Paulo, dos de los diarios más influyentes de Brasil, llevaron el hecho a sus portadas con fotos en primera plana. El episodio se convirtió en símbolo de la tensión política argentina a días de las elecciones legislativas del 7 de septiembre.

El Presidente encabezaba una caravana de La Libertad Avanza por la avenida Hipólito Yrigoyen. Lo acompañaban su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert. Saludaban a militantes desde una camioneta blanca cuando un grupo de personas comenzó a insultar y a arrojar piedras y botellas. La situación se descontroló en segundos. Milei y su hermana fueron evacuados a un vehículo cerrado y Espert terminó escapando en la moto de un simpatizante. La policía detuvo a dos personas y una fotógrafa resultó herida al recibir un piedrazo en la cintura.

Espert relató después que las piedras “cayeron muy cerca del Presidente y de Karina”. Denunció que el ataque fue organizado y acusó directamente al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y al kirchnerismo local. “La violencia en plena campaña se repite. No es casualidad”, dijo.

El hecho ocurrió el mismo día en que Milei rompió el silencio por los audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario de la ANDIS acusado de organizar un esquema de coimas en la compra de medicamentos. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia”, respondió el Presidente.

La lectura en Brasil

La violencia fue noticia en Brasil. Folha de S.Paulo tituló: “Após escândalo, Milei é alvo de pedras em carreata” (“Tras escándalo, Milei es blanco de piedras en caravana”). El diario remarcó que el ataque se suma a los problemas internos del gobierno argentino y que la gestión libertaria enfrenta una crisis de credibilidad.

O Estado de S.Paulo eligió un enfoque similar: “Milei é alvo de pedradas em carreata na Grande Buenos Aires” (“Milei es blanco de pedradas en caravana en el Gran Buenos Aires”). El medio subrayó que la agresión ocurrió en un clima político atravesado por denuncias de corrupción y polarización extrema. Ambos usaron la misma foto de la agencia AFP: Milei y su comitiva esquivando piedras, con un proyectil captado en pleno aire. La imagen recorrió el continente como postal de la violencia política argentina.

La caravana en Lomas de Zamora debía reforzar la presencia de La Libertad Avanza en el conurbano, clave para las elecciones legislativas. Terminó en caos, corridas y repliegue forzado. El oficialismo intentó mostrar el hecho como parte de una “estrategia de violencia opositora”, mientras la oposición habló de un fracaso del operativo de seguridad.

Para Brasil, principal socio económico de Argentina, el episodio refuerza la imagen de un vecino en crisis y con un proceso electoral marcado por la incertidumbre. La cobertura en Folha y Estadão refleja esa preocupación: la foto de Milei esquivando piedras es, al mismo tiempo, noticia política y advertencia sobre los riesgos de una campaña que ya desbordó los límites de la confrontación verbal.

por R.N.