Serena Williams le contestó a Taylor Swift por el hate en las redes

Taylor Swift vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera durante el Super Bowl 59, cuando fue recibida con abucheos por parte de los asistentes al estadio en el duelo final entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. La cantante, quien asistió al evento para apoyar a su novio, el jugador de los Chiefs, Travis Kelce, se encontró con una reacción inesperada por parte del público, lo que sorprendió y preocupó a muchos de sus seguidores.

La presencia de Swift en el palco VIP del estadio ya había generado atención mediática, como en otras ocasiones. Sin embargo, en esta oportunidad, la artista fue recibida no con aplausos, sino con fuertes gritos y chiflidos por parte de los asistentes. Esta respuesta negativa sorprendió tanto a la cantante como a su círculo cercano, y quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el clip, se puede ver a la compositora de "Shake it Off" acompañada de su familia y de la rapera Ice Spice. Al darse cuenta del alboroto que causaron los rechazos, la cantante reaccionó con una sonrisa nerviosa, tratando de mantener la calma y continuar disfrutando del juego. A pesar del ambiente hostil que se percibió en el Caesers Superdrome de Nueva Orleans, Taylor siguió en su lugar sin mostrar signos de incomodidad evidente, aunque la situación claramente afectó su estado de ánimo.

Para muchos, el mal recibimiento podría estar relacionado con la creciente atención mediática que Swift ha recibido en los últimos meses debido a su oposición a Donald Trump, que estuvo presente en el encuentro, en la campaña presidencial estadounidense.Los aficionados al candidato republicano se han mostrado frustrados por la constante cobertura de la cantante en favor de Kamala Harris, lo que ha desviado el enfoque de atención en el plano artístico de la estrella.

De hecho, Trump no tardó en acudir a sus redes sociales para comentar lo sucedido y seguir alimentando el odio hacia la celebridad oriunda de Pensilvania. “La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. Salió del estadio abucheada. ¡MAGA (Make America Great Again, su lema) no perdona!”, posteó el mandatario.

Otros especularon en redes sociales por cierto conflicto interno entre Serena Williams y la estrella del Eras Tour. Esta hipótesis se centra en que, en el momento de la aparición en el escenario de Kendric Lamar con la ganadora de 36 títulos de Grand Slam (sumados singles y dobles), la cámara televisiva captó a Swift observando y surgieron los multíples silbidos. Sin embargo,los seguidores de la chica pop rápidamente salieron en su defensa, dentro del contexto digital, condenando el comportamiento del público en el Super Bowl. Entre ellos, destacaron las palabras de la misma Williams, quien expresó su apoyo a la cantante en su cuenta de X: "Te amo, Taylor. No escuches esos abucheos".

La ex campeona de tenis, quien es conocida por su cercanía con Swift, no fue la única en defender a la artista. Ademas de la deportista, que acompañó al ganador de los Grammy 2025 en el intermedio, numerosos fans swifties destacaron que la actitud de la audiencia no solo fue injusta, sino innecesaria, ya que la presencia de la novia de Kelce en el evento estaba relacionada con su vida personal y no con su carrera como cantante.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la relación entre la celebridad y la privacidad, y sobre cómo el público a veces puede perder la perspectiva sobre el respeto debido a las figuras públicas. Sin duda, la imagen de Taylor Swift continuará siendo un tema de conversación.