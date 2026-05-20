Video viral: tras separarse de Vinícius Junior, la modelo Virginia Fonseca besó a un mono

La influencer brasileña Virginia Fonseca quedó envuelta en una fuerte polémica internacional luego de publicar un video en el que aparece besando en la boca a un mono durante una visita a un exclusivo zoológico de Emiratos Árabes Unidos, apenas días después de confirmar su separación del futbolista Vinícius Júnior. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios de Brasil, España y América Latina, no solo por lo insólito de la escena sino también por el contexto emocional y mediático en el que ocurrió la ruptura de una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo y el fútbol.

El video fue difundido por la propia Fonseca en sus historias de Instagram mientras realizaba un viaje de descanso junto a una amiga en un resort de lujo que cuenta con un zoológico privado donde los visitantes pueden interactuar directamente con distintos animales. En las imágenes se observa a la influencer acariciando al mono y acercándose hasta besarlo en la boca, una escena que inmediatamente desató una ola de comentarios, críticas y memes en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron el riesgo sanitario de ese tipo de contacto con animales salvajes, mientras otros interpretaron el episodio como una indirecta hacia el jugador del Real Madrid debido a la histórica carga racista vinculada a los insultos que sufrió el futbolista brasileño en estadios europeos, donde en reiteradas ocasiones fue atacado con referencias simiescas.

En Brasil, la discusión se volvió especialmente sensible porque Vinícius fue durante años uno de los principales símbolos de la lucha contra el racismo en el fútbol español. Por ese motivo, algunos usuarios consideraron que el video podía resultar ofensivo o ambiguo en medio del clima de tensión mediática posterior a la separación. Otros, en cambio, interpretaron que la publicación simplemente formaba parte del estilo provocador y despreocupado de Fonseca en redes sociales.

La repercusión explotó todavía más porque el video apareció apenas horas después de que se confirmara oficialmente la ruptura sentimental entre ambos. Fonseca había anunciado el final de la relación mediante un extenso comunicado emocional publicado en Instagram, donde explicó que decidió priorizar “el respeto propio” y poner fin a una relación que “había dejado de tener sentido”. “Yo siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy”, escribió la influencer en uno de los fragmentos más compartidos de su descargo.

La separación se produjo después de aproximadamente siete meses de relación formal, aunque distintos medios brasileños sostienen que el vínculo llevaba más tiempo desarrollándose de manera privada. La pareja había oficializado públicamente el romance en octubre de 2025 durante una aparición en Mónaco y desde entonces compartieron viajes, eventos deportivos y numerosas publicaciones románticas en redes sociales. La modelo incluso había sido vista recientemente en el estadio Santiago Bernabéu apoyando a Vinícius durante un partido del equipo madrileño, pocas horas antes de que se conociera el anuncio de la ruptura.

Sin embargo, detrás de las imágenes de pareja perfecta comenzaron a aparecer fuertes rumores de crisis. Medios brasileños y españoles señalaron que la relación atravesaba tensiones desde hacía semanas debido a supuestas infidelidades y fiestas privadas vinculadas al entorno del futbolista. El escándalo creció especialmente por una fiesta posterior a un partido del Real Madrid contra el Oviedo, donde supuestamente participaron Vinícius Jr., Éder Militão y varias modelos. Distintos portales sostuvieron que Virginia habría descubierto mensajes y situaciones vinculadas a ese encuentro, lo que provocó una fuerte discusión y aceleró la separación definitiva.

Por su parte, el delantero compartió una foto junto a su ex pareja y le agradeció “cada momento y cada aprendizaje” vivido durante la relación. “Espero que seas muy feliz”, escribió el futbolista brasileño en un mensaje que rápidamente acumuló millones de interacciones en redes sociales. Igualmente, el episodio viral volvió a colocar a ambos en el centro de la agenda mediática global y convirtió la ruptura en uno de los escándalos sentimentales más comentados del deporte y el espectáculo en este mes.