VIDEOS: Caos y desesperación en Afganistán, tras el ingreso Talibán a Kabul

Escenas de caos y desesperación se repiten en el Aeropuerto Internacional de Kabul. Hombres, mujeres y niños hacen lo imposible tratando de huir de Afganistán luego de que los combatientes talibanes entraran en la capital y el presidente Ashraf Ghani abandonara el país. El terror vuelve a invadir esa tierra tras la decisión de la OTAN de abandonar suelo afgano.

Afganos invaden en aeropuerto internacional de Kabul.

"Me aseguraron que Kabul no caería hasta dentro de tres meses. Hoy el Talibán entró a mi hotel", la afirmó el periodista chileno Jorge Said el sábado a la BBC, tras quedar atrapado en su hotel en medio de la caída de la capital de Afganistán. Fue en apenas unas pocas horas que el régimen copó Kabul y, para sus habitantes, de la noche a la mañana todo vilvoó a ser como en los 90, donde las libertades eran apenas un sueño lejano.

Afganos copando el aeropuerto de Kabul:

"No habrá venganza contra nadie, aseguró el vocero Talibán Suhail Shaheen a la BBC en una entrevista televisiva en vivo. Y dijo que los militantes quieren una "transferencia pacífica del poder" en Afganistán en los próximos días y que no buscarán venganza. Pero nadie cree que así sea, por eso todos intentan huir desesperados y el principal refigio por el momento es el aeropuerto internacional de Kabul, que aún está controlado por tropas estadounidenses. Aunque no por mucho tiempo más.

Clarissa Ward, corresponsal de CNN, antes y después de la toma Talibán de Kabul.

Las imágenes que llegan desde Afganistán solo muestran terror y caos. Los talibanes tomaron el control de la capital afgana y nada de lo que empieza a verse indica que lo dicho por el vocero talibán a la BBC vaya a ser así, sino que todo lo contrario. Justamente porque si en algo no se destaca el régimen es en actuar en base a un juicio justo.

Hombres, mujeres y niños invadieron el aeropuerto de Kabul intentando huir de Afganistán:

Dos personas se caen de un avión de Estados Unidos en pleno vuelo:

Cómo sea, afganos intentan subir como se a un avión pasa huir de Kabul:

Imágenes del caos que invade Kabul mientras civiles y diplomáticos buscaban salir de Afganistán:

