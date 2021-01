WikiLeaks: inesperado fallo de la justicia inglesa salva a Julian Assange

Un tribunal británico rechazó este lunes -por razones de salud- la petición de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas, por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.



Wikileaks festejó en Twitter el rechazo de la petición estadounidense, lo que libra a Assange en principio de un traslado que habría supuesto el inicio de un proceso penal en el que podría ser condenado hasta a 175 años de cárcel.

El fundador de Wikileaks fue arrestado en abril de 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permanecía refugiado desde 2012 para evitar ser extraditado inicialmente a Suecia, donde tenía pendiente una investigación por presuntos delitos sexuales. En Estados Unidos, se enfrenta a 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo.



La jueza Vanessa Baraitser consideró que Assange tiene una tendencia suicida. "La impresión general es la de un hombre deprimido y en ocasiones desesperado que teme por su futuro", confesó a la cadena BBC.

Los abogados de Assange no confiaban en que la Justicia de Reino Unido frenase la extradición, hasta el punto de que en estos últimos meses, había crecido el rumor que apelarían directamente al presidente de Estados Unidos en busca de un hipotético indulto.



Assange se encuentra detenido actualmente en una prisión de máxima seguridad en Belmarsh, en el sureste de Londres, "en total aislamiento", según la jueza. La defensa ya venía advirtiendo de que su salud se deterioró gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los documentos filtrados en 2010.



La jueza, sin embargo, rechazó todos los argumentos legales presentados por la defensa, entre ellos las dudas expresadas sobre la posibilidad de que Assange no fuese sometido a un juicio justo en Estados Unidos. El Departamento de Justicia norteamericano tiene ahora dos semanas para recurrir el dictamen de este lunes.



El caso norteamericano no tiene precedentes bajo la Ley de Espionaje de 1917. Muchos académicos consideran que la ley, que nunca se ha utilizado para enjuiciar a un periodista hasta ahora, plantea problemas constitucionales preocupantes porque infringe los derechos de la Primera Enmienda.

Fuente: DPA





por R.N.