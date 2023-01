Príncipe Harry: “Quiero recuperar a mi padre”

“Me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría tener a mi hermano de vuelta”, declaró el príncipe Harry en el tráiler de una entrevista que se emitirá antes de la publicación de sus memorias. En el avance de la entrevista con Tom Bradby para el canal británico ITV, el duque de Sussex dice que "no han mostrado ninguna voluntad de reconciliarse”.

El hijo menor del rey Carlos III de Reino Unido y la princesa Diana de Gales concedió dos entrevistas en la última semana. Una con el periodista estadounidense Anderson Cooper para el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, y la otra para la señal inglesa ITV. En los dos reportajes, el esposo de Meghan Markle fue punzante contra su familia por el trato recibido por las decisiones de la pareja.

Sin embargo, entre las novedades más impactantes del entorno real del Reino Unido, lo dio a conocer el medio inglés “The Guardian”. El periódico británico publicó, en un artículo sobre el lanzamiento del libro, que Harry fue provocado y golpeado por su hermano William. El duque de Sussex afirmó que el hijo mayor de Carlos III lo increpó, lo empujó, lo tomó del cuello y lo lanzó al suelo. En su caída, el hermano menor impactó contra el recipiente para el agua de uno de los perros. El altercado fue a finales de 2019 y motivo el alejamiento familiar al año siguiente.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el depósito de agua para el perro, que se rompió bajo mi espalda, y los trozos me cortaron", relata Harry en su libro de memorias. Incluso no habría sido lo único que hizo William de manera violenta hacia su hermano menor. Harry cuenta que mientras todavía estaba en el piso, su hermano lo desafió a ponerse de pie y continuar la pelea. "Me quedé tumbado un momento, aturdido, luego me puse en pie y le dije que se fuera", concluyo como el final del duro enfrentamiento.

Por otro lado, en la entrevista televisiva cuando Cooper le preguntó acerca de las críticas por dejar su rol institucional, el príncipe Harry respondió: "Cada vez que traté de hacerlo en privado hubo filtraciones e historias plantadas contra mí y mi esposa. El lema de la familia es nunca te quejes, nunca des explicaciones", y agregó: “Entonces, cuando nos dicen, como ha sido durante los últimos seis años, llega un punto en el que el silencio es traición”.

Los temas discutidos en los dos programas de televisión son, en gran parte, los reconocidos por la audiencia en diversas entrevistas anteriores a los duques de Sussex. Probablemente, los dardos se dirijan a una institución que no los apoyó, una ruptura familiar que resultó difícil de arreglar y unos medios manipulados por el Palacio de Buckingham.

En ese aspecto, los encuentros televisivos y la nota de The Guardian condimentan el pronto lanzamiento, del 10 de enero, de su próxima autobiografía “Spare”. La casa editorial Plaza & Janés/Penguin Random House es la responsable de publicar el libro, tanto en América Latina como España, en formato impreso de 416 páginas y electrónico. Las memorias estarán disponibles en 16 idiomas de todo el mundo.

El hijo de Carlos III ya había revelado con anterioridad su predisposición a dar a conocer su vida privada frente a cámara cuando junto con su esposa, fueron entrevistados por Oprah Winfrey en la mansión californiana de Santa Bárbara, en 2021. En ese recordado reportaje, la pareja dio detalles de conductas racistas y fuertes discusiones en la familia real. Esos motivos fueron decisivos para tomar la decisión de alejarse de los deberes oficiales y renunciar al seno de la Casa de Windsor.

A esto se le suma el reciente estreno de la controversial miniserie, de seis episodios, “Harry and Meghan” en la plataforma streaming Netflix. Un contenido, que genero tremendo disgusto a la mayor parte de los miembros de la familia real británica, por las duras acusaciones que la polémica pareja lanzó contra ellos. Sin embargo, el circuito de declaraciones del duque británico está muy lejos de frenarse.