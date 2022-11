Samanta Schweblin : la literatura argentina premiada en New York

El miércoles 16 de noviembre en Nueva York, The National Book Foundation anunció el libro ganador del prestigioso premio de la National Book Award for Translated Literature. Los finalistas que componían la lista eran: ”A New Name: Septology VI-VII” de Jon Fosse, “Kibogo” de Scholastique Mukasonga, “Jawbone” de Monica Ojeda, “Scattered All Over the Earth” de Yoko Tawada y , la finalmente premiada, “Seven Empty Houses” de la escritora argentina Samanta Schweblin.

El jurado, del que formaron parte los escritores Pilar Adón, Jon Bilbao, Guadalupe Nettel, Andrés Neuman y presidido por Rodrigo Fresán, valoró en “Siete casas vacías” por la precisión de su estilo, la indagación en la rareza y el perverso costumbrismo que habita sus envolventes y deslumbrantes relatos. El presidente del jurado en referencia a la narradora exclamo: “Una científica cuerda contemplando locos, o gente que está pensando seriamente en volverse loca”.

“En 2015, publicamos por primera vez “Siete casas vacías”, con el que Samanta Schweblin obtuvo el IV Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero. Veintisiete ediciones después, y catorce ediciones en Argentina, coincide en librerías con su traducción al inglés “Seven Empty Houses”, a cargo de Megan McDowell y obtiene este reconocimiento maravilloso” , declaro Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma.

La repercusión por el premio estadounidense coincidió con la presentación de la escritora porteña leyendo el arranque del cuento “La respiración cavernaria”. Precisamente de este cuento y sobre ”Siete casas vacías” se escribieron varias reseñas halagadoras en distintos medios. “No hay mejor muestra de la capacidad de Samanta Schweblin para alterar la estabilidad emocional de los lectores que en el cuento destacado de la colección”, detalló The Washington Post. Por otra parte, The New York Times destacó: “Esta es la Schweblin en su forma más aguda y feroz”.

No es la primera vez que Samanta Schweblin, nacida en Buenos Aires en 1978, se consagra en el ambiente literario. Su primer libro, “El núcleo del disturbio” (2002), obtuvo los premios del Fondo Nacional de las Artes y el Concurso Nacional Haroldo Conti. En el 2008 le otorgan el premio Casa de las Américas por su libro de cuentos “Pájaros en la boca” (2009), traducido a trece lenguas y publicado en más de veinte países. Obtiene la última edición del premio francés Juan Rulfo, y en el 2014 publica su primera novela, “Distancia de rescate”.

La crítica especializada describió al libro por explorar terrores cotidianos, a diseccionar los miedos propios y ajenos, y a poner sobre la mesa los prejuicios de quienes, entre el extrañamiento y una “normalidad” enrarecida, contemplan a los demás. La prosa afilada y precisa de Schweblin, su capacidad para crear atmósferas densas e inquietantes, y la estremecedora gama de sensaciones han hecho a este libro merecedor de todo aplauso.