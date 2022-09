Libros: Imperdibles y los más leídos de la semana

Los recomendados de la semana:

“El ojo de Goliat” de Diego Muzzio.

Entropía, 182 págs. $ 2100.

Todo hombre en la Tierra tiene que librar alguna guerra y esa guerra, la mayoría de las veces, empieza y termina dentro de sí mismo. Con la inspiración de Robert Louis Stevenson y su novela “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, “El ojo de Goliat” de Diego Muzzio es un relato fantástico, construido como cajas chinas, sobre el “otro” con el que batallamos, para impedir el avance de la locura.

La historia empieza cuando el doctor Edward Pierce, psiquiatra, ex combatiente de la Primera Guerra y director de un centro de salud mental en Edimburgo; recibe la visita de David Alan Stevenson, casualmente, pariente del escritor. El hombre le trae un paciente grave, el ingeniero David Bradley, que presenta síntomas alarmantes: no puede dejar de hacer incesantemente movimiento similares a la natación. Bradley ha pasado una temporada en el faro llamado “Ojo de Goliat”, en Tierra del Fuego, tratando de ponerlo en funcionamiento. De allí ha salido delirando. No es un dato menor que el ingeniero también sea un ex combatiente. “”Nadie que no hubiese pasado una temporada en el frente (…) podía ni siquiera imaginar el seísmo (o sismo) psíquico que la amenaza constante de la aniquilación puede producir en un ser humano”, pensaba Pierce, que investigaba seriamente los poderes de la hipnosis, en personas con trastornos de posguerra. Era la década del '20 y la psiquiatría se percibía como ciencia del futuro.

La segunda parte de la novela nos cuenta, con un diario, cómo Bradley perdió la razón en el fin del mundo, rodeado de soledad, mar y fantasmas. La guerra final la libra Pierce y es una disputa intelectual entre psiquiatras, métodos de curación psicológica y enemigos arquetípicos: Inglaterra vs. Alemania.

Con poesía y humor, Diego Muzzio recrea en “El ojo de Goliat” el clima nostálgico de los libros de viaje y las novelas de aventuras. Pero también, señala el punto de fuga en que la mente resiente tanta guerra, fracaso y oscuridad.

Muzzio es argentino pero vive desde hace muchos años en Francia. Tiene una obra consolidada en la poesía, el cuento y, en especial, el cuento infantil. Editorial Entropía ha publicado también “Mockba” y “Las esferas invisibles”. Un autor muy interesante que vale la pena seguir leyendo.

ERRANDUS II de Malele Penchansky

Huesos de Jibia, 83 págs. $ 2300.

En la novela breve “Errandus II”, Malele Penchansky (escritora y periodista de larga trayectoria) recorre la biografía de Emma, su protagonista, con el orden aleatorio de los recuerdos que nos asaltan. Acompañados por las fotos inquietantes de Mariana Eliano, los personajes se suceden (violadores, nobles, amantes). Las escenas de amor y de violencia se alternan y a veces, son solo una sucesión de palabras. “Es preferible mirar, espiar, expiar. (…) Motorizar el deseo”, dice la narradora poeta de esta historia, que es como un sueño oscuro del que no se puede escapar.

Maquillada de Daphné B.

Blatt&Ríos, 219 págs., $ 2790.

El subtítulo de este libro atípico es “Ensayo sobre el mundo y sus sombras”, y en él su autora, una poeta y ensayista canadiense; recorre el mundo de la belleza femenina desde su experiencia personal, pero también desde el lugar que la industria del embellecimiento tiene en el capitalismo. Fragmentario y poético, vale la pena leerlo en clave feminista.

Chic, Memorias Eclécticas de Felisa Pinto

Lumen, 348 págs., $ 4499.

Periodista mítica, Felisa Pinto hizo de la escritura sobre la moda y las tendencias todo un género. Colaboró en Primera Plana, Confirmado, La Opinión, La Nación y Página/12. Conoció a artistas y escritores de vanguardia y colaboró en la formación de los nuevos diseñadores en los '90. En “Chic” repasa los momentos más importantes de una carrera brillante.

Los más leídos

Ficción

1- “La ciudad de las ranas”

Hugo Alconada Mon

2- “Violeta”

Isabel Allende

3-”Personas decentes”

Leonardo Padura

4- “El hechizo del agua”

Florencia Bonelli

5- “Sarmiento”

Martín Caparrós

No Ficción

1- “Este dolor no es mío”

Mark Wolynn

2- “El poder de las palabras”

Mariano Sigman

3- “Reseteá tus intestinos”

Facundo Pereyra

4- “Decididas”

María Florencia Freijo

5- “Los días de la revolución, 1806-1820”

Eduardo Sacheri

(Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo).