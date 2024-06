Libros: Los terrores nuestros de cada día

Un ensayo, un volumen de cuentos y una novela de tres autores argentinos abordan pesadillas nacionales desde lugares poco transitados.

También el ranking de bestsellers de la última semana, en ficción y no ficción.

“Para hechizar a un Cazador” de Luciano Lamberti. Alfaguara, 416 pgs., $24.999.

Como demostró Primo Levi en “Si esto es un hombre”, la maldad suprema de unos pocos hunde en la indignidad a casi todos. A la pareja burguesa que protagoniza “Para hechizar a un Cazador”, el impacto de la dictadura la empuja a cruzar el límite entre el bien y el mal y lanzarse a un camino sin retorno. Situada en una plácida ciudad cordobesa, la novela de Luciano Lamberti, ganadora del premio Clarín, avanza develando poco a poco sus misterios, desde el reconocimiento de una nieta apropiada, al destino de un hijo destruido por el régimen militar.

Lamberti, autor siempre asociado al género fantástico y de terror, se destaca sobre otros autores argentinos, por su gran dominio de los recursos narrativos. Un talento que brilla en el trazado de los personajes y el manejo del suspenso. Su novela ofrece entretenimiento del bueno, con un fondo de angustia que no desaparece al dar vuelta la última página.

“Una historia de cómo nos endeudamos” de Ariel Wilkis. Siglo XXI, 216 pgs., $19.990.

Hay una gran historia de la(s) deuda(s) en la Argentina. Básicamente, la que vincula al país al Fondo Monetario Internacional y es destino inexorable, milagro y maldición. Pero también hay una saga íntima del endeudamiento, que recorre los avatares individuales de empleados y emprendedores, que determina el voto, el éxito eleccionario y la realidad cotidiana de las familias. De esta última historia se ocupa el libro del sociólogo Ariel Wilkis, verdadero especialista en las aventuras del dinero en la Argentina. Desde la ley 1050, a las deudas en dólares del menemismo, el crédito para todos del kircherismo y las razones ocultas del voto a Milei, el libro devela razones del fracaso económico nacional desde el punto de vista menos pensado. El lenguaje es sencillo, la narrativa muy interesante. Un racconto necesario para enfrentarnos a un pasado que nos condena.

“La vida por delante” de Magalí Etchebarne. Páginas de Espuma, 114 pgs., $ 20.990.

Este, el tercer libro de Etchebarne, acaba de recibir uno de los galardones más prestigiosos en lengua castellana: el premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. Presidió el jurado Mariana Enríquez quien habló de la frescura e inteligencia de la autora, sin dudas, una de las más originales de la nueva narrativa local. Páginas de Espuma, impecable sello español dedicado al cuento, es el encargado de editar la obra ganadora.

“Una trenza de mujeres” recorre los cuatro relatos de “La vida por delante”. Madres, hijas y esposas abandonadas. Suicidas, depresivas y moribundas que no piensan en el futuro y aceptan las cosas tal como se presentan. Los hombres las reúnen pero después desaparecen, como si no existieran. El humor de Etchebarne es preciso y no esconde la tristeza. Un sentimiento suave que reverbera en cada frase, como simple constatación de que la vida es difícil.

Los más leídos

Ficción

1-

“La Casa Neville 2”, Florencia Bonelli.

2-

“En agosto nos vemos”, Gabriel García Márquez.

3-

“Cora”, Jorge Fernández Díaz.

4-

“La hechicera de Asturia”, Gloria V. Casañas.

5-

“Un lugar soleado para gente sombría”, Mariana Enríquez.

No ficción

1-

“La felicidad”, Gabriel Rolón.

2-

“Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, Javier Milei.

3-

“Recupera tu mente, reconquista tu vida”, Marian Rojas Estape.

4-

“Milei. La revolución que no vieron venir”, Nicolás Márquez y Marcelo Duclós.

5-

“Si lo crees, lo creas”, Brian Tracy.

Fuente: Librerías Yenny y El Ateneo.