Esta gruesa biografía ya es un clásico del género, reeditado más de una vez (con ajustes temporales) desde su aparición en 2001. Los dos periodistas que la emprendieron hicieron un trabajo demoledor de entrevistas, empezando por el propio Galimberti, y aumentado con más de 400 diálogos adicionales. Una clave de la solidez es no haberse engolosinado con el carácter explosivo de la materia. No caen en la ironía, ni la sonrisa canchera. Mantienen una distancia justa: cada vez que el tema es delicado o incluso chocante no juzgan ni perdonan: miran, oyen y registran. Un prólogo explosivo narra los encuentros con Galimberti, cargados de adrenalina y de una volatilidad extrema.

