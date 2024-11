Dengue: un kit argentino

El verano 2023/2024 estuvo marcado por el mayor brote de dengue del que la Argentina haya tenido registro: fueron confirmados 583.297 casos y se registraron 419 personas fallecidas. La enfermedad estuvo presente durante todo el año, con contagios aún en el invierno, en provincias como Chaco y Formosa, que ya tienen circulación autóctona del virus causante de la enfermedad. Ya son ocho las jurisdicciones del país en las que se han registrado casos autóctonos de dengue: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza. En todo el continente americano, y según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el año.

2023 fue el año con el mayor reporte histórico de casos de dengue en la región, con más de 4,1 millones de nuevos contagios. Estas cifras superan las del año 2019. Hasta el 9 de septiembre, se habían reportado en América más de 11,7 millones de casos de dengue, más del doble que en 2023. "Los cuatro serotipos del virus están circulando en la región, lo que aumenta el riesgo de enfermedad grave", advierte un documento del organismo sanitario. "El Cono Sur ha experimentado un crecimiento significativo de casos, con aumentos de más del 250% en comparación con el mismo período del año anterior". En toda América, hubo 7.399 muertes por dengue este año.

Es en este contexto que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó el Kit Detect-AR Dengue TEST de ELISA NS1, el primer test de antígeno nacional para el diagnóstico de la enfermedad. Desarrollado en el Laboratorio de Virología Molecular que dirige la investigadora del CONICET, Andrea Gamarnik, en el Instituto Leloir, el nuevo test está destinado a laboratorios de análisis clínicos, para ser utilizado por personal capacitado. Será producido y comercializado por el Laboratorio Lemos y uno de los principales objetivos es que permita resolver la falta de insumos ante una posible nueva crisis sanitaria.

"Antes de ponernos a trabajar en este desarrollo, hicimos un sondeo entre especialistas de laboratorios de análisis clínicos para entender cuáles eran las urgencias en cuanto al diagnóstico de dengue y fue contundente la necesidad de poder detectar al antígeno viral NS1", explica Gamarnik. "Existen dos métodos principales para diagnosticar el dengue: uno detecta la presencia de las proteínas del virus en la sangre; el otro, al ARN viral por medio de técnicas moleculares como PCR. Ambos son complementarios".

Jorge Carradori, director técnico del Laboratorio Lemos, señala que "el kit cuyo nombre comercial registrado en la ANMAT es Detect-AR Dengue TEST de ELISA NS1, es solo para uso profesional en diagnóstico de uso in vitro por los prestadores de salud, en especial los laboratorios de análisis clínicos. No es para el público general, por lo tanto, no se venderá en farmacias. El kit estará disponible a la brevedad en todo el país. Estamos en pleno proceso de escalamiento de su elaboración para proveer a toda la comunidad científica que lo solicite en nuestro país y para su exportación".

El kit permite establecer la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus al identificar la proteína viral NS1 en pacientes que cursan la fase aguda de la enfermedad. El resultado se obtiene en tres horas y se pueden procesar hasta 92 muestras en simultáneo.

Gamarnik puntualiza: "En los casos en los que el test pueda arrojar falsos positivos o negativos, se estudió el desempeño del kit con muchas muestras positivas y negativas, y dicho análisis arrojó una sensibilidad del 98% (lo que evalúa si hay falsos negativos) y una especificidad del 99% (lo que evalúa si presenta falsos positivos). Estamos muy satisfechos con este desempeño y es comparable a los mejores kits importados que se vienen usando en nuestro país".

Noticias: Es muy elevada la cantidad de personas que tienen dengue pero que son asintomáticas, ¿qué debe tenerse en cuenta para indicar el testeo?

Gamarnik: Las infecciones por dengue son asintomáticas en un 75% de los casos, aproximadamente, y entonces pasan inadvertidas, sin diagnóstico. El kit que desarrollamos puede detectar la presencia de una proteína del virus en muestras de personas que cursen la infección de forma sintomática o asintomática. Entonces, los profesionales de salud indican el testeo frente a la aparición de síntomas. El test puede detectar la infección en una ventana que puede extenderse hasta aproximadamente 10 días del inicio de síntomas. Los síntomas de dengue son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, pero en algunas situaciones las infecciones por dengue pueden causar cuadros de hemorragias graves. En estas situaciones, un diagnóstico temprano es fundamental para que los profesionales de la salud puedan manejar adecuadamente el caso. Además, el diagnóstico precoz de una infección por dengue permite tomar medidas preventivas que ayudan a frenar la expansión de un brote. "Recordemos que la infección se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado (el Aedes aegypti), que adquiere el virus al picar a una persona ya infectada. Evitar que las personas infectadas estén en contacto con mosquitos es clave para controlar la propagación de un brote", agrega la investigadora.

Experiencia. Tanto Andrea Gamarnik y su equipo de investigadores como el Laboratorio Lemos tienen experiencias previas que se vieron potenciadas durante la pandemia de Covid-19. "En ese tiempo formamos equipos de trabajo multidisciplinarios en los que participaron investigadores del CONICET, profesionales de salud y autoridades sanitarias. El trabajo que realizamos durante la pandemia nos dejó muchas enseñanzas", recuerda Gamarnik. Y detalla: "Quizás una de las más importantes fue la creación de esas redes de colaboración entre diferentes actores del sistema científico y de salud. Esta comunicación y cooperación basadas en la confianza entre distintos actores es algo muy valioso, la conexión quedó establecida y este año nos ayudó a identificar cuáles eran las necesidades para diagnosticar infecciones por dengue. En base a estas interacciones y con el impulso de un programa del ex Ministerio de Ciencia, el programa de redes federales de alto impacto, realizamos el desarrollo que ahora fue aprobado por la ANMAT".

Lemos, por su parte, ya estaba especializado en productos para inmunodiagnóstico con especial interés en la enfermedad de Chagas y en toxoplasmosis. "Tuvo una actuación destacada durante la pandemia, en la que codesarrolló, en tiempo récord junto con el CONICET, Fundación Instituto Leloir y la Universidad de San Martín, el primer kit nacional línea COVIDAR para la detección de anticuerpos específicos. Hoy, en función de que se considera a esta pandemia controlada, su elaboración y provisión está acotada", explica Carradori. Destaca también que "el desarrollo de este kit para detección del dengue es el resultado de un trabajo conjunto público-privado constituido por un grupo humano extraordinario, liderado por Andrea Gamarnik, cuya interacción ha sido sinérgica y potenciada en su saber científico".

¿Cuál es el trabajo a futuro del equipo de investigación? "Este año tenemos muchos desafíos, queremos seguir generando herramientas que nos permitan tener información sobre la situación del dengue en nuestro país. Por ejemplo, ahora buscamos desarrollar un nuevo kit que permita medir anticuerpos específicos contra el dengue. Esto nos dará información epidemiológica para saber cuánta gente en nuestra población estuvo infectada", explica la viróloga.

Y agrega, preocupada: "Pero la realidad es que nos encontramos en un momento de mucha incertidumbre porque no se está otorgando la financiación de los proyectos seleccionados por parte de la Agencia de Promoción Científica, llamados PICTs, y no tenemos respuesta al respecto de las autoridades de ese organismo. Además, aún no tenemos certeza sobre el pago del segundo año del programa de redes federales (proyectos programados originalmente para cuatro años). Esto se suma a la parálisis en la entrada a carrera de investigadores del CONICET".