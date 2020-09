Renovación total y salto de calidad

El hatch, que sigue la exitosa saga 200 iniciada con el 205, se renovó por completo, y apunta a convertirse en protagonista en uno de los segmentos más demandados. El compacto no sólo renovó su estética por completo con un perfil deportivo y seductor, sino que agregó tecnologías de asistencia a la conducción y una evolución en su puesto de manejo. Además de todas sus innovaciones, el Nuevo Peugeot 208 fue recientemente galardonado con el premio “Car of the Year” COTY 2020 en Europa, uno de los premios más importantes del mundo

► Inversión

El desembolso de u$s 320 millones se anunció hace tres años. Para el proyecto 208, el Grupo PSA incorporó en El Palomar la nueva plataforma CMP, la más moderna de la compañía, apta también para producir autos eléctricos. Para el cliente, la nueva plataforma no es un detalle industrial, sino que representa beneficios palpables: mayor robustez y rigidez estructural; un equilibradoelec comportamiento dinámico y confort gracias a una específica puesta a punto de la suspensión; más eficiencia gracias la incorporación de materiales de alta perfomance y su reducción de peso; y un mejor confort térmico y acústico.

En la parte posterior sobresale la banda negra que recorre todo el portón del baúl, uniendo los dos faros traseros.

► Diseño

En cuanto al exterior, el modelo es más largo, más ancho y más bajo que su antecesor. Cuenta con un frente anguloso desde la combinación de su parrilla vertical con el capot horizontal. El frontal combina la identidad visual de los nuevos Peugeot, con una firma luminosa de tres garras en los faros Full LED y una línea de iluminación diurna que emula los colmillos de un león. El paragolpes delantero está diseñado en una línea y la parte trasera se caracteriza por una banda negra que recorre todo el portón del baúl, uniendo los dos faros traseros.

► Cómo es el nuevo Peugeot 208

► Interior

Asimismo, en el interior, muestra la evolución del i-Cockpit, un puesto de manejo que ya adoptó la marca y que tiene cuatro ejes: volante compacto para optimizar la maniobrabilidad; panel de instrumentos elevado; pantalla táctil en línea de visión; una serie de teclas "toggles switches" que permiten el acceso a las funciones principales del vehículo. El tablero ofrece una nueva experiencia de lectura con efecto 3D, que prioriza la información en los paneles según su importancia o urgencia. El panel de instrumentos es configurable para que el conductor decida los datos que desea tener directamente en su campo visual. En cuanto a la conectividad, incluye recarga inalámbrica de smartphone y pantalla táctil de siete pulgadas, que se ubica en la plancha de abordo y que tiene compatibilidad con los sistemas Apple CarPlay y Android Auto.

El tablero ofrece una nueva experiencia de lectura con efecto 3D, que prioriza la información en los paneles según su importancia o urgencia.

► Asistencias

En términos de asistencias, se destaca la incorporación de las ADAS (los sistemas de ayudas a la conducción, por sus siglas en inglés) a la gama, que lo pone a la vanguardia en la industria nacional: alerta de riesgo de colisión con freno automático de emergencia, lector de carteles de velocidad, alerta de descanso, Visión Park 180º, mantenimiento de línea del carril activo, adaptación automática del entorno luminoso, alerta atención conductor por cámara. Sistemas únicos para un vehículo del segmento B.

En cuanto al exterior, el nuevo modelo es más largo, más ancho y más bajo que su antecesor.

► Mecánicas

Hay dos motorizaciones disponibles, el nuevo 1.2 (3 cilindros) de 82 CV y el conocido 1.6 VTi de 115 CV, con caja manual o automática de seis marchas. En enero se completará la gama con la versión europea GT LINE equipada con el motor EB2 turbo 1.2 Puretch de 130 CV combinada con una caja automática Tiptronic de seis velocidades.

Se ofrecen siete opciones (tres de ellas con caja automática de 6 marchas), producto de la combinación de mecánicas y niveles de equipamiento. Los precios de la preventa van desde $1.210.300 hasta $1.844.000.