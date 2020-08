* * * * Los nuevos protocolos están cambiando de a poco las reglas del juego. Cumpliendo con las normativas correspondientes, pueden reunirse hasta 10 personas en un mismo lugar. Así, además de los músicos, puedan participar, por caso, sonidistas, iluminadores, camarógrafos y asistentes. Con esta modalidad, Nito Mestre con su guitarra cantó, con la excusa de su 68º cumpleaños, rodeado por Fernando Pugliese en teclados y Ernesto Salgueiro en guitarras; y con Manu Sija como invitado en violín, guitarra, bandoneón y voz.

Como era de esperar, en una suerte de amistoso fogón, Nito repasó muchísimas de las canciones de Sui Generis, su legendario dúo con Charly García. “Quizá por qué”, “El tuerto y los ciegos” –el pico más alto de su recital, con Sija en el violín–, “Cuando comenzamos a nacer”, “Dime quién me lo robó”, “Alto en la torre”, “Lunes otra vez”, “Estación” –con un Nito que ya no logra llegar a los agudos del pasado–, “Confesiones de invierno”, “Cuando ya me empiece a quedar solo” –otros dos grandes momentos–, “Bienvenidos al tren”, “Fabricante de mentiras” o “Rasguña las piedras”, a modo de bis, fueron algunas de esas piezas inolvidables. Pero también se dio tiempo para recordar a PorSuiGieco –“Quiero ver, quiero ser, quiero entrar”, “El fantasma de Cantervielle”–, para hacer varias de sus propias y algunas muy bellas creaciones –“Hay formas de llegar”, “Flores en el mar”, “Tema de Cenicienta”, “Espero siempre por vos”, “Distinto tiempo”, etc–. Y también para hacer la zamba “La nochera” cantada por Manu Sija, para homenajear al viejo rock con “Amanece en la ruta” de Miguel Zavaleta y “Viento dile a la lluvia” de Litto Nebbia o para evocar a Serú Girán con “Eiti Leda” y a Sting con “Shape of my Heart”, en castellano.

Fue una larga, emotiva y muy disfrutable noche de canciones, que hasta le permitió a Nito pasar el aviso de un aceite auspiciante y para darle promoción al proyecto “América canta a Sui”, del que participan cantantes no conocidos de todo el continente con el repertorio de aquel grupo fundacional.