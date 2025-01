Ayuno intermitente: razones para no aconsejarlo

Sabemos que el peso corporal tiene que ver con una suma algebraica entre la energía que se incorpora y la que se gasta. Desde esta obviedad, si se incorporan más calorías de las que son realmente necesarias, las no utilizadas se convierten en energía de reserva, que no es otra cosa que la grasa corporal. Es una adaptación evolutiva que nos permitió sobrevivir aún en la carencia crónica de alimentos. Algunos días había para comer, otros no. La historia de la humanidad entonces es supervivencia al ayuno intermitente. Ahora, en la sobre-oferta de alimentos en la población urbana, esta adaptación nos juega en contra. El ayuno intermitente, tan de moda, pero a su vez milenario, postula beneficios de endeble sustento científico, basados mayormente en modelos animales, pero enmarca verdades que nuestras abuelas ya conocían: si comés menos bajás de peso.

Pero entonces, ¿por qué los resultados en descenso de peso son tan frustrantes con este método?

Nuestro cerebro cuenta con la denominada"memoria del peso". Es un mecanismo que activa el apetito y enlentece el metabolismo para generar ahorro de energía cuando no comemos durante un tiempo prolongado. En este sentido,sabemos que comer una vez por día (en especial por las noches) es más obesógeno que si la misma cantidad de alimentos se distribuye a lo largo del mismo. El efecto yo-yo, que vemos en los que aumentan de peso tras un descenso brusco por un plan alimentario muy estricto se explica por este fenómeno también.



Respecto a ayuno intermitente y diabetes, hay varias razones para desaconsejarla salvo muy estricta supervisión médica y la voluntad de aumentar los auto-controles de glucosa en sangre:

Aumenta el riesgo de hipoglucemias , en especial en quienes usan insulinas o las denominadas sulfonil ureas como la gliclacida, glibenclamida, glimepirida.

, en especial en quienes usan insulinas o las denominadas sulfonil ureas como la gliclacida, glibenclamida, glimepirida. La deshidratación también es un riesgo,por lo que debe insistir en la ingesta de líquidos en las horas o el día de ayuno. La deshidratación puede llevar a la hipotensión.

también es un riesgo,por lo que debe insistir en la ingesta de líquidos en las horas o el día de ayuno. La deshidratación puede llevar a la hipotensión. En los días de ayuno, las personas podrían necesitar reducir o detener por completo el uso de algunos medicamentos para la diabetes como como los inhibidores de SGLT-2 (empagliflocina,canagliflocina o dapagliflocina que se comercializan en la Argentina) así como antihipertensivos y diuréticos, que eventualmente pueden conducir a la deshidratación. Esto con especial énfasis en adultos mayores, más sensibles a la misma.

Insistimos entonces en la estricta supervisión profesional antes de iniciar este modelo alimentario.

por *Gabriel Lijteroff- Director del comité científico y de asuntos internacionales y ex presidente de la Federación Argentina de Diabetes (FAD).