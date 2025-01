El boom de la estética dental: ¿una experiencia para el placer?

Ese día, llovía a cántaros. Yo esperaba la llegada de un paciente, en su primera entrevista de admisión, para un tratamiento de psicoterapia. “Quiero los dientes más blancos (me dijo) ¿Seré una persona superficial? No me importa. Me dicen que soy atractivo, pero yo no estoy conforme con mi imagen. Además, tengo una novia más joven que yo. Tengo que cuidar mi aspecto físico para no perderla.” Al finalizar la entrevista, acordamos un segundo encuentro para la semana siguiente. Se levantó. Tomó su paraguas y un elegantísimo Perramus negro. Se despidió dejando la atmósfera impregnada del perfume Y, de Yves Saint Laurent.

En mis 30 años de experiencia, como psicóloga, conocí muchas personas. Algunas vienen a consultar por fobias y miedos. Otras para elaborar un duelo. Pero a veces, el problema es imaginario. Es decir, un trastorno mental que se surge de la preocupación por supuestas imperfecciones en la imagen del propio cuerpo. Se trata de características físicas que no son evidentes o que son imperceptibles a los ojos de otras personas. A este tipo de problemáticas se las llama trastornos dismórficos corporales.

Una parte importante de la apariencia es la sonrisa. El cuidado de la salud dental es fundamental. Pero, mucha gente que desarrolla una verdadera obsesión. Y, la lotería de los genes, define la posición de cada quien en el mercado de la superficialidad. Cada persona tiene su color de dientes característico. Además, la imagen corporal es una representación subjetiva. No depende solo de la mirada de otras personas. Es algo que se construye con las experiencias que se van combinando a lo largo de la vida. En este sentido, las personas podemos buscar valoración social sin descuidar la salud integral. En esa línea se ubica la odontología al servicio de la estética.

Antes, la gente le tenía fobia al tratamiento odontológico. Las consultas se circunscribían a los controles de rutina y al alivio de dolores dentales. En los últimos 5 años, ha crecido una tendencia a nivel mundial: las consultas por estética dental. La oferta va desde blanqueamientos y carillas hasta alineadores invisibles. Pero, sobre todas las cosas, el mercado de la odontología ofrece una experiencia placentera. Consultorios de alta gama, con vista al río, helipuertos, sillones masajeadores, odontología en las redes: instagramers y tictokers, reels, publicaciones y videos.

“Hoy, la odontología busca, no solo atender y empachar los problemas, también busca dar un servicio de confort, empatía y calidad: desde que cada paciente entra al consultorio hasta que sale. En consultas de primera vez, algunos pacientes pueden llegar a sentir temor. Es importante conversar, sacar buenas fotos y escanear, para arribar a un diagnóstico certero, sin tener que sentar a la persona en el sillón directamente en el primer momento” dice la Dra. Luz Ferrón, odontóloga, profesora de la cátedra de endodoncia de la Universidad de Buenos Aires y experta en estética del color dentario, alineadores y carillas. Ella se define como una creadora de sonrisas. Cuenta que actualmente se utilizan métodos más rápidos como fresadoras, que permiten modificar el color de una pieza dental en el momento.

Pero entonces: ¿Cómo se define a la odontofilia y la blancorexia? ¿Nace un nuevo fetichismo o se trata de una obsesión por la imagen?

La desmedida obsesión por blanquear los dientes se llama blancorexia. Es un trastorno puede llevar a conductas insalubres y dañinas para la salud bucodental. La odontofilia, en cambio, es un fetiche sexual que se relaciona con la dentadura. Se caracteriza por la excitación sexual que se produce al ver o estar en contacto con los dientes. Es consecuencia de una fijación oral, la zona erógena primaria en el desarrollo psicosexual.

El Dr. Sergio Kohen es profesor de la cátedra Integral de adultos de la Universidad de Buenos Aires, de postgrado de la Asociación Odontológica Argentina, de la Universidad del Salvador y miembro del International College of Dentistry. Él sostiene que “La comunicación es fundamental en el vínculo de relación con el paciente para tratamientos de alta estética. Hoy, en la era digital, tener la posibilidad de sacar buenas fotografías, de mostrar imágenes, de tener scanners que permiten digitalizar, no sólo la boca sino también los nuevos scanner faciales en conjunto, brindan una nueva era en la comunicación y en la forma de hacer diagnóstico personalizado para cada caso de rehabilitación estética” Además agrega que: “mucha gente tiene ganas de tener los dientes super blancos, más que lo que la naturaleza podría llegar a obtener. Nosotros determinamos esa patología obsesiva como Blancorexia es decir que la gente desarrolla una obsesión por los dientes blancos tipo losa, como ven en muchos artistas o deportistas del fútbol.”

¿El comedor te lo hiciste? Bromeaba la legendaria Mirtha Legrand con Mariano Iúdica. Lejos de las pantallas, todos tratamos de agradar a los ojos de las demás personas, para aliviar las tensiones internas. Romantizamos la belleza como un objetivo inalcanzable. Pero no nos damos cuenta que la primera persona a la que queremos agradar es a nosotros mismos. La palabra estética proviene del griego antiguo y significa: perceptivo, sensible. Es decir que la estética nace de la sensibilidad. Entonces, la estética dental se relaciona con la posibilidad que ofrece la odontología moderna para hacer sentir bien a las personas.

Por otro lado, la sonrisa social aparece en los bebés a los dos meses de vida. Es una de las primeras formas de comunicación para interactuar con el entorno y expresar sentimientos. La sonrisa ayuda a establecer vínculos afectivos y emocionales. Durante muchos años hemos padecido la supremacía de pautas de belleza y parámetros hegemónicos. Hoy llegó el momento de poner en sintonía la salud con el bienestar psicofísico. En ese camino, la odontología estética ayuda a las personas a lograr la sonrisa que desean sin poner en riesgo la salud bucal.



*Daniela Java Balanovsky: Licenciada y profesora en Psicología, egresada en 1994, en la Universidad de Buenos Aires. Profesora en la Universidad de Palermo y el Instituto Universitario River Plate. Miembro del Equipo Federal de Salud Integral. Coordinadora del equipo de Fotografía Terapéutica @danielabalanovsky