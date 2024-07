Después de la aprobación

Después que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara las leyes de Paquete Fiscal y Bases, muchos creían que la economía se iba a normalizar en forma casi inmediata. Pero otros sabíamos que todo era mucho más profundo que un par de Leyes y la causa es directamente la falta real de reservas en el BCRA conjuntamente con la imposibilidad de conseguirlas en el exterior con las actuales circunstancias.

El Fondo Monetario Internacional pidió algunos puntos básicos para otorgarle un nuevo crédito de fondos frescos. En lo que le solicitaron se encuentran: depreciación del 100% de la moneda llevando el tipo de cambio a $ 1.800 – U$S 1 (exactamente lo mismo que piden desde el campo para exportar y liquidar esas operaciones, ya que desde la depreciación del 12/12/2023 ese es el numero resultante de la inflación luego de restarle las microdevaluaciones del 2% mensual realizadas hasta hoy); tasa de interés positiva para que los pesos no se vayan del sistema financiero a buscar refugio en el tipo de cambio no oficial (para ello colocaron una tasa de interés nominal de 4.25% vs el último IPC de 4.2%); y reinstaurar ganancias a los trabajadores (lo que consiguieron con el Paquete Fiscal).

Por lo cual, podemos decir que el Ministro de Economía se encuentra estudiando devaluar cerca de un 50% y llevar la relación a $1.400/1.500 por cada dólar estadounidense. Esa alternativa devaluatoria casi con seguridad la inflación se la comerá en un período máximo de 4 meses; pues el resto de las condiciones del FMI ya fueron cumplidas, al menos por ahora, por la actual administración. Incluso con esa alternativa no sería suficiente para que el organismo multilateral otorgue el desembolso y le exigiría llegar al 100% solicitado originalmente, más sabiendo de la urgencia para tener fondos frescos en el BCRA.

Si bien muchos esperaban la tranquilidad, la calle les está devolviendo una realidad muy distinta ya que en la primera mañana del viernes tanto el riesgo país como el tipo de cambio blue/libre se ubicaron en 1.432 puntos básicos y $ 1.345 (bajando 13 puntos básicos y $10 del jueves, respectivamente); luego del mediodía y viendo las reacciones de la calle y la posibilidad muy fuerte de la judicialización concomitantemente con manejos oscuros para lograr la cantidad de votos en la Cámara de Diputados empezó a reaccionar volviendo a los 1.445 puntos y $ 1.355 iniciales del día y en forma posterior subiendo a 1468 y $ 1.365 por lo cual a pesar que salió un comunicado de la vocera del FMI que celebraban la aprobación de ambas leyes, el mercado está expectante y predice una nueva devaluación del peso que lo acerque a los valores previstos de $ 1.800, el problema es que sería una nueva devaluación solo por devaluar y sin brindarle a los sectores más vulnerables de ninguna ayuda por ella.

Por sectores más vulnerables hablamos de jubilados y pensionados, discapacitados,barrios de emergencia, comedores comunitarios y clubes barriales, como también el resguardo de quienes tomaron créditos en Unidades de Valor Adquisitivo en el período 2016-2019 que a hoy tuvieron actualizaciones acumuladas cercanas al 5.588%. Entendamos que durante el mes de junio el BCRA culminó con saldo negativo de reservas de U$S 84 millones contra mayo pasado, o sea no acumuló porque vendió más dólares de los que compró.

En cuanto a lo que se estaba viendo se sabía que el Ministro de Economía iba a hacer anuncios y eso se cristalizó con los anuncios de las 17.45 hs. del mismo viernes. Solamente con el anuncio de conferencia de prensa sobre política monetaria el riesgo país bajó a 1.456 puntos básicos. Pero terminó siendo un blef puesto que lo que pronunciaron como anuncios para lo que viene y terminaron blanqueando el juego que vienen haciendo entre el BCRA y el Tesoro Nacional por las letras (que no son ni más ni menos que los pasivos del balance del BCRA) traspasándolo del primero al segundo con una tasa mayor que las del BCRA.

Respecto al cepo cambiario no plantearon fecha de salida del mismo, por ende todo va a seguir como hasta hoy en cuanto al tipo de cambio y riesgo país con los mismos niveles de presión que hasta hoy y en franco ascenso. El lunes veremos la realidad desde las 10-11 hs de ese día, ya que lo que si terminaron reconociendo que la inflación es multicausal.