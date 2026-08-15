La caja chica es un hábito caro en tiempos de digitales

Hoy en Argentina, la eliminación de la caja chica en efectivo ya no es solo una recomendación empresarial: es una política pública en marcha. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Hacienda redujeron los límites de uso de efectivo en fondos rotatorios y cajas chicas, y obligaron a las organizaciones a migrar hacia pagos electrónicos y tarjetas corporativas.

La caja chica persiste en muchas empresas argentinas por costumbre, desconocimiento y dispersión operativa. Aunque la mayoría de los pagos ya son digitales, sectores como construcción, transporte, agro y oil & gas siguen dependiendo del efectivo para gastos en campo. El problema es que este modelo consume tiempo administrativo, multiplica errores y genera una pérdida recurrente de comprobantes. Pero mientras el sistema manual "funcione", cuesta encontrar incentivos para cambiarlo.

Sin embargo, el contexto regulatorio argentino está acelerando esa transformación. La Resolución 78/2026 de la Secretaría de Hacienda estableció que los organismos públicos deben reducir el uso de efectivo y cheques a menos del 20% de sus pagos en fondos rotatorios en un plazo de 180 días, y luego al 10%. Quienes incumplan enfrentan penalidades en la reposición de fondos. El objetivo es incrementar la trazabilidad y la transparencia, y reducir la circulación de dinero físico, más susceptible a irregularidades.

Del efectivo a la trazabilidad digital

Detrás de la caja chica hay un costo oculto que rara vez aparece en los balances. Reponer fondos, entregar anticipos, solicitar comprobantes, controlar tickets, conciliar gastos y resolver diferencias consume una parte significativa del tiempo de los equipos administrativos. Son tareas repetitivas, de bajo valor agregado y con alto margen de error. En empresas con personal en campo o en múltiples locaciones, una parte importante de la semana laboral puede destinarse simplemente a perseguir documentación.

Hoy existen herramientas que permiten digitalizar no solo el pago, sino todo el circuito de gestión del gasto: tarjetas corporativas virtuales que asignan fondos de manera inmediata, rendiciones en tiempo real con comprobantes asociados y extracciones controladas para los casos en los que el efectivo todavía es necesario. En paralelo, organismos como el Senado de la Nación ya actualizaron su normativa para incorporar tarjetas de débito corporativas y limitar la caja chica a situaciones de urgencia, y reforzaron así la idea de que el efectivo debe ser la excepción y no la regla.

El primer paso recomendado para las empresas es dejar de pagar en efectivo los viáticos y gastos de combustible de los equipos en campo. Son gastos recurrentes, distribuidos y difíciles de controlar manualmente, pero al digitalizarlos se logra más trazabilidad, más comprobantes recuperados, menos tiempo administrativo perdido y mayor visibilidad sobre el gasto operativo.

Y esa visibilidad tiene un valor estratégico. Una organización que conoce sus gastos en tiempo real puede detectar desvíos, corregirlos y tomar decisiones con información actualizada. Una organización que depende de la caja chica tradicional se entera semanas después, cuando el dinero ya salió y la documentación llegó incompleta.

En definitiva, la discusión no es si la caja chica debe desaparecer, sino cómo transformarla en un sistema más eficiente y transparente. Persistir en el efectivo es sostener un hábito caro e innecesario. Apostar por la digitalización es alinearse con las políticas públicas, ganar en control y confianza, y liberar recursos para lo que realmente importa: el crecimiento de la empresa.

por Ariel Picciolo