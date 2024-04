Las pymes y el aumento del gas

Durante el año 2018 en el gobierno de Mauricio Macri y como consecuencia del tarifazo de 2016 y la consecuente Acordada de la CSJN de mayo de ese mismo año para tarifas justas y razonables, la secretaria de Energía mediante la RES 14/2018 establece un régimen de beneficios a las microempresas (Mipymes ) del 50% de la tarifa del gas por redes que hasta hoy se encuentra vigente.

Como resultado de la nueva readecuación tarifaria de este año donde se interpuso un aumento total del 700% de dicho servicio público, consecuencia de solo sacar los subsidios a la energía que constituyen cerca de 1.5% del déficit en el presupuesto nacional y no como correspondería hacerlo, modificando el origen del subsidio surgido en 2002 que se salió de la convertibilidad de los 90.

Ya que en la Ley 24.065 establece el valor internacional del fluído (gas); puesto que en ese momento no afectaba ya que era $1=U$S 1 pero hasta hoy es a valor oficial $870= U$S 1 y el millón de BTU se cotiza en el mundo a cerca de U$S 8.5 entre países que lo comercialicen, mientras que nosotros lo producimos y ahí generamos las diferencia porque deberíamos tener el costo de producción local más ganancias razonable por lo cual nuestro cost local sería cercano a un equivalente de U$S 1.8 post-depreciación del del peso del 12 de diciembre pasado con lo cual nuestro valor de venta interna tendría incluso que bajar en la boleta y por consiguiente también el valor final de la luz. Pero eso es una discusión para otro momento.

La realidad que hoy con la suba de proyectada y vigente del gas desde el 1º de abril pasado, anteriormente a calcularlo se debe sacar sacar el beneficio de las RES SE 14/2018 por lo cual el real incremento de las Mipymes registradas y con certificado cálido pasa ser en realidad del 1000% sobre la última boleta paga. O lo que es lo mismo, la boleta se va a multiplicar por 10 veces a lo pagado hasta ahora. Con este panorama pareciera ser que vamos a tener una industricidio mayor al del período 2016-2019 que fueron cerca de 27.000 empresas cerradas y sabiendo que empresa que se cierra no se vuelva a abrir y mandando más gente a la pobreza, ya que entre las Pymes y Mipymes concentran cerca del 80% del empleo en el país.

Ingresando también aquellas Mipymes que queden en el esquema de pobreza energética (término acuñado en 1981 en Gran Bretaña con el sobresalto de tarifas y como sumieron a la población en ella), como la población en general, que no es otra cosa que pagar una suma mayor al 20% de los ingresos propios en servicios públicos. Evidentemente, toda esta situación se puede evitar solo con la modificación de la misma Ley que se agarró la administración de Mauricio Macri para el mismo tema obligando a realizar nuevos análisis de costos en pesos en toda nuestras industrias y servicios ya que desde 1992 a hoy solo se realiza la multiplicación de costo promedio internacional por tipo de cambio. El resultante de todo esto no es distinto a mejorarle la calidad de vida a todos los habitantes de nuestro país reduciendo incluso la inflación cerca de 80% hoy por la multicausalidad de los subsidios desde su origen y no desde sus efectos.

Fabián Medina. Economista y tributarista.

por Fabián Medina