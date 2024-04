Aplaudidores versus periodistas

El miércoles 10 tomé un café con un hombre de la política que tiene mucho trato con Milei pero que ahora está en la oposición. Casi al final de la charla entró al bar alguien del entorno del actual Presidente, lo que despertó las alarmas de mi interlocutor. “Me van a ver con vos y Javier se va a enojar”. La persona en cuestión se terminó yendo antes, no sin antes decirme que primero saldría él y, pasado un tiempo prudencial, recién después yo.

No lo juzgo para nada. Al contrario: el hombre, que conoce al mandatario, hizo uso de un buen juicio. Sabe que el libertario bajó la orden de que está prohibido dialogar con el autor de su primera biografía. Es una directriz que también impartió el economista para todos los que trabajan en esta revista. Por ambas razones fuentes de LLA tienen pánico -esa es la palabra, un temor casi sobrenatural- a hacer caso contrario a esta decisión.

Es que Milei no tolera una opinión distinta. No puede con el discenso. Todo lo mal que se lleva con el periodismo -y con la democracia misma- nace de esa irrefrenable pulsión que lo atora cada vez que alguien le plantea algo que no es 100% idéntico a lo que piensa. Con el Loco es blanco o negro, no hay grises.

A los aplaudidores que sacan biografías publicitarias Milei les da lugar. Pero a todos los periodistas que simplemente hacen su trabajo -recolectar información, chequearla y publicarla- Milei les guarda el peor de sus odios. Este enojo puede tomar materializarse a través de un ataque mediático, tuitero, o incluso con decisiones mucho más serias, como la discriminación que sufre PERFIL en varias áreas. No es la primera vez que un mandatario ataca al periodismo, y no será la última. Y hay otra cosa que también es segura: ni este medio ni sus periodistas dejarán de hacer su trabajo.