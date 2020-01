Malvinas: otra tierra arrasada que dejó el macrismo

La ausencia del tema Malvinas en su primer discurso como presidente de la nación marcaba el sentido que su gobierno le daría a la cuestión Malvinas. Durante los cuatro años de su gestión se consolidó la iniciativa británica en el Atlántico Sur y el abandono de las políticas de contención hacia los ex combatientes.

Comenzaron utilizando un pedido humanitario realizado a la cruz roja internacional para identificar las tumbas sin nombre de los soldados sepultados en el cementerio argentino en Darwin Islas Malvinas como caballo de Troya para imponernos un acuerdo disfrazado de comunicado conjunto a medida de los intereses británicos en el Atlántico Sur.

Violaron la constitución nacional, las leyes de pesca e hidrocarburos, entregaron información científica sobre pesca y acordaron nuevos vuelos hacia Malvinas a partir del 20 de noviembre de 2019 para mejorar la logística extractiva y militar en las islas donde está asentada una base que amenaza la paz de la Argentina y de la región. Que paradoja, el día de la Soberanía.

Continuaron desfinanciando el desarrollo científico y tecnológico, el proyecto Pampa Azul, como así también el Instituto Antártico, poniendo en riesgo nuestra presencia en el continente blanco. Volvieron los desfiles con los torturadores y represores como si acá no hubiese pasado nada, haciendo un juicio de valor al proceso de Memoria, Verdad y Justicia como un curro de los DD.HH. El museo Malvinas que se encuentra en el predio de la Ex ESMA, siguió funcionando gracias al compromiso de sus trabajadores que hicieron lo imposible ante la falta de recursos, desaparecieron a Zamba y a todos los próceres que forjaron nuestro Estado Nación.

Los ex combatientes sufrimos las políticas del ajuste, a Macri no le tembló el pulso para vetar parcialmente un régimen especial jubilatorio que establecía un piso de dos jubilaciones mínimas del SIPA para aquellos ex soldados conscriptos que sufrieron el olvido y la discriminación laboral en los primeros años de la post guerra. Nos impusieron nuevamente con discursos negacionistas de los adoradores épicos de las balas, que la problemática de post guerra era un tema de “la defensa” creando estructuras en el Ministerio de Defensa de la Nación que nada tienen que ver con el abordaje sociosanitario de la cuestión humana.

La Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, un organismo creado en 1994 en la órbita del Ministerio del Interior para generar políticas hacia el sector de los ex soldados conscriptos y civiles, paso a ser una estructura de amedrentamiento hacia las organizaciones que denunciamos el plan sistemático de entrega del Macrismo, integrándolo con un staff de cotillón para aplaudir en los actos oficiales. No tuvieron la mínima sensibilidad en algo fundamental, que es garantizar la cobertura de salud a través del Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra que gestiona el INSSJP – PAMI. Un programa que fue en sus mejores años, un antes y un después para la mayoría de los ex combatientes que demandaban prestaciones adecuadas a las patologías prevalentes en el sector.

Se dilapidaron recursos con prestaciones fantasmas, millones de pesos pasaron a ser gestionados por un grupo de verdaderos lobos con piel de cordero, que delinearon un sistema de corrupción que la justicia deberá investigar, dejando a provincias enteras, a miles de ex combatientes y su grupo familiar sin ningún tipo de acceso a los sistemas de atención que la obra social tiene establecido en el programa especial.

Nos dejaron tierra arrasada, pero tenemos la convicción y la fuerza de los sobrevivientes, vamos a reconstruir la Argentina y retomar el camino que nos acerque a la recuperación definitiva de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social para la felicidad de nuestro pueblo.

* Secretario de DD.HH CECIM La Plata

por Ernesto Alonso *